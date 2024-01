In preparazione al Safer Internet Day 2024, l’Associazione presenta i risultati inediti sulla cittadinanza digitale dei minori, sull’intelligenza artificiale, cyberbullismo, cyber risk, e presentazione del nuovo progetto.

Educyber Generations: il 5 febbraio MOIGE fa il punto su AI

Lunedì 5 febbraio si terrà l’evento di presentazione del progetto del MOIGE, Movimento Italiano Genitori, EDUCYBER GENERATIONS. Nel giorno che precede il Safer Internet Day 2024, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, voluta e promossa dalla Commissione Europea, l’Associazione presenta i risultati inediti ottenuti. Questi riguardano la cittadinanza digitale dei minori, l’intelligenza artificiale, il rischio di cyberbullismo, i cyber risk. Inoltre verrà presentato il suo nuovo progetto sociale per informare i minori e le loro famiglie circa rischi e opportunità del digitale e della intelligenza artificiale.

L’obiettivo dell’iniziativa è rendere maggiormente consapevoli e responsabilizzati i giovani sul mondo virtuale, coinvolgendo i genitori, ma anche i docenti, che devono avere un ruolo attivo di supervisione e controllo.

Gli interventi

Interverranno: Andrea De Priamo, senatore; Antonio Affinita, direttore generale MOIGE; Alessio Butti, sottosegretario all’Innovazione, con un saluto; Maria Teresa Bellucci*, vice-ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni; Antonio De Caro*, Presidente Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani; Laura Aria, Commissario AGCOM; Sandra Cioffi, Presidente Consiglio Nazionale degli Utenti Cnu-AGCOM; Sara Zanotelli, presidente AICDC – Associazione Italiana Content & Digital Creators; Eleonora Selvi, Presidente Fondazione Longevitas; Giulia Latini, Creator, AICDC; Alessandro Montesi, Creator, AICDC; Peter Alessandro Anghel – Ace, Creator, AICDC; Massimiliano Ossini, conduttore RAI; Guillermo Mariotto, stilista. Modera Metis Di Meo, conduttrice, autrice e giornalista RAI.

L’impegno di MOIGE con i giovani

Nel corso dell’evento verranno premiati alcuni ragazzi che come ‘’giovani ambasciatori” si sono distinti per l’impegno nel promuovere tra i loro coetanei un uso sicuro e corretto della rete. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming al link: https://webtv.senato.it

Ad oggi i progetti del MOIGE per la promozione di una cittadinanza digitale migliore, più sicura e più consapevole hanno coinvolto circa 1.700 scuole in tutta Italia, più di 450 mila studenti, 12.750 docenti, 904 mila genitori, e sono stati individuati 6.800 Giovani Ambasciatori della Cittadinanza digitale.

