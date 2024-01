Accesso ai servizi online sicuro: per cittadini e cittadine e imprese che accedono a sportelli virtuali e pratiche da remoto del Comune di Milano. L’Amministrazione ha attivato il sistema di autenticazione a due fattori, che garantisce una maggiore protezione dei dati personali, come nei servizi di home banking.

Autenticazione a due fattori: in arrivo al Comune di Milano

“È dovere dell’Amministrazione pubblica – spiega Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’innovazione Tecnologica e la Trasformazione digitale del Comune di Milano – farsi garante dei diritti dei cittadini e delle cittadine. Con lo sviluppo delle applicazioni tecnologiche, cresce anche l’importanza di garantire un accesso sicuro. Per questo il Comune per i servizi online ha adottato un sistema di autenticazione forte, molto efficace per assicurare la protezione dei dati. È un sistema che già utilizziamo per i servizi che richiedono un elevato livello di sicurezza. È importante che accada lo stesso con i servizi pubblici e crediamo che, anche in questo modo, i cittadini e le cittadine diventino più consapevoli del valore dei loro dati personali e dell’importanza che l’Amministrazione pone nel proteggerli (…)”.

Come funziona e cosa riguarda il nuovo sistema?

Il nuovo sistema riguarda tutti i servizi accessibili da remoto sul sito del Comune attraverso lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o attraverso la Cie – Carta di Identità elettronica. Dalla richiesta di cambio di residenza alla prenotazione di appuntamenti allo sportello, dalle dichiarazioni Tari alle iscrizioni ai servizi educativi.

Con le credenziali legate a Spid o Cie è attivo ora un ulteriore passaggio a tutela dell’utente che potrà confermare la propria identità attraverso le modalità offerte dal proprio identity provider, attivando le credenziali di ‘livello 2’.

Per maggiori informazioni si possono consultare i siti di Agid – Agenzia per l’Italia Digitale e del Ministero dell’Interno:

per Spid https://www.spid.gov.it/ cittadini/

per Cie https://www.cartaidentita. interno.gov.it/info-utili/cie- id/

