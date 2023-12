Il 24 gennaio alle ore 21.00 la pianista, cantante e compositrice Jany McPherson si esibirà in concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

di Roma – Teatro Studio Borgna (Via Pietro de Coubertin 10), dove presenterà, per la prima volta In Italia, il suo nuovo album di inediti “A LONG WAY” (Glider Media Group Ltd.). Biglietti disponibili su Ticketone (https://www.ticketone.it/event/jany-mcpherson-auditorium-parco-della-musica-ennio-morricone-17555588/) e nei punti vendita abituali.

L’artista cubana eseguirà dal vivo i brani tratti dal suo nuovo album “A Long Way”, altri tratti dal suo precedente disco “Piano Solo!” e proporrà alcune rivisitazioni personali di grandi standard internazionali. Accanto a lei sul palco i musicisti che hanno suonato con lei nel disco Antonio Sgro (contrabbasso), Yoann Serra (batteria) e Christophe Lampidecchia.

Jany McPherson si sta rapidamente imponendo sulla scena jazz internazionale tanto da collaborare con artisti del calibro di John McLaughlin che l’ha voluta con sé in tour e che ha suonato, in qualità di special guest, in “Tú y yo”, una traccia del suo nuovo album.

L’innato senso ritmico derivato dalla sua terra natia, la profonda e toccante intensità interpretativa delle sue ballad, le travolgenti progressioni armoniche e melodiche della sua musica e l’originalità del fraseggio e del linguaggio improvvisativo contribuiscono in modo significativo a definire l’unicità e la riconoscibilità di firma del suo stile pianistico e compositivo.

L’album, prodotto da Gianluca di Furia, è stato registrato e missato da Philippe Gaillot presso i Recall Studios (Pompignan, Francia) e masterizzato da Carmine Simeone ai Forward Studios (Roma, Italia).

«In questo album c’è tutta la mia vita. Gli undici brani che lo compongono sono il risultato di un intenso e sorprendente processo creativo in cui mi sono sentita naturalmente ispirata. Le melodie, le armonie, i ritmi, il modo di concepire e sviluppare gli arrangiamenti, la sonorità e la direzione che stava prendendo questo lavoro è arrivato tutto nella mia testa con un’inaspettata semplicità – afferma Jany McPherson – A volte chiudo gli occhi e mentre ascolto questa musica, immagino momenti di vita vissuta, come se fossero scene di un film. Ogni film ha la sua colonna sonora, la sua personalità e racconta la sua storia, senza assomigliare al film che inizierà pochi secondi dopo. Se dovessi riassumere l’album in poche parole, lo riassumerei così: “Musica dell’anima, per l’anima”».

https://www.janymcpherson.com/

https://www.facebook.com/jany4jazz

https://www.instagram.com/jany_mcpherson/?hl=it

https://www.youtube.com/@janymcpherson

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia