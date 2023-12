Ospiti a “Che tempo che fa” di domenica 10 dicembre

Questa ser, 10 dicembre 2023 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”

di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

Ospiti della puntata: Gino Cecchettin, a pochi giorni dal funerale della figlia Giulia, che si è tenuto lo scorso 5 dicembre a Padova davanti a una folla di migliaia di persone.

Claudio Baglioni, in tour nel 2024 con il Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE” nelle maggiori arene indoor d’Italia, con la regia teatrale e la direzione artistica di Giuliano Peparini, che vedrà il suo debutto il 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Lo straordinario percorso artistico di Claudio Baglioni, con 55 anni di carriera e oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è raccontato per la prima volta e in prima persona nel libro “Altrove e qui”, uscito a novembre, con le fotografie di Alessandro Dobici.

Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini, protagonisti del nuovo film di Stefano Sollima “Adagio”, presentato in concorso all’80ª Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale dal 14 dicembre.

Un gangster movie che vede nel cast anche Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Francesco Di Leva e Gianmarco Franchini, con la colonna sonora dei Subsonica.

E ancora: Roberto Peregalli, nel centenario della nascita del padre, il poeta Alessandro Peregalli, la cui intera opera è raccolta nel volume “L’Anima – Tutte le poesie (1939 – 1989)”, nelle librerie dal 15 dicembre; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Aldo Cazzullo; Massimo Giannini.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Filippo Volandri, capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis, che lo scorso 26 novembre a Malaga ha vinto per la seconda volta nella sua storia la Coppa Davis, 47 anni dopo il trionfo del 1976 a Santiago del Cile; Giusy Ferreri, in radio con il nuovo brano “Il meglio di te”; lo chef stellato Giorgio Locatelli; Lillo, protagonista della commedia natalizia “Elf Me”, nella quale veste i panni dell’elfo costruttore Trip; Gabriele Corsi, sul NOVE giovedì 14 dicembre in prima serata con “Don’t Forget the Lyrics – Serata speciale”; Simona Ventura.

