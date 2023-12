Lo aspettavamo da tanto e finalmente sta arrivando.

A tre anni dall’ultimo volume, il 15 dicembre GEMITAIZ pubblicherà “QVC10 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10” (Tanta Roba Label/Island/Universal Music) e oggi ha svelato la tracklist e gli ospiti presenti al suo interno.

22 sono le tracce che compongono questo capitolo, già candidato a rimanere a lungo nella storia del rap italiano.

Nel decimo episodio vediamo la partecipazione di artisti come: Jay1, Fabri Fibra, MadMan, MV Killa, Yung Snapp, Ketama 126, Emis Killa, Guè, Massimo Pericolo, Nayt, Jake La Furia, Franco 126, Lil Kvneki, Ensi, Nerone, Vegas Jones, Jack The Smoker, Rome Fortune, Dj Shocca.

Alle produzioni, invece, oltre lo stesso Gemitaiz, troviamo: Mixer T, Sine, PK, 2P, Ombra, Yung Snapp, Il Tre Beats; Frenetik&Orang3; Adma; Dj Shocca; Mace.

Di seguito la tracklist di “QVC10 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10”:

01 – INTRO prod. by Gemitaiz

02 – WITHOUT YOU FT. JAY1 prod. by Mixer T & Sine

03 – JEFFREY prod. by Mixer T & PK

04 – RESTIAMO SOLI FT. FABRI FIBRA prod. by 2P

05 – VIBES prod. by Sine

06 – GOAL FT. MADMAN prod. by Ombra

07 – MET GALA FT. MV KILLA & YUNG SNAPP prod. by Mixer T & Yung Snapp

08 – PERSI FT. KETAMA126 prod. by Mixer T & PK

09 – LA MERCE PIÙ BUONA FT. EMIS KILLA & GUÈ prod. by Gemitaiz

10 – IL SALTO FT. MASSIMO PERICOLO prod. by Il Tre Beats

11 – BALLON D’OR FT. NAYT prod. by Gemitaiz

12 – LA BALLATA DEL DUBBIO PT.4 (FINAL ACT) prod. by Frenetik&Orang3 & Mixer T

13 – LA BIBBIA FT. JAKE LA FURIA prod. by Sine

14 – COLPEVOLE FT. FRANCO126 & LIL KVNEKI prod. by Sine

15 – NOODLES prod. by PK

16 – COPPA ITALIA FT. ENSI & NERONE prod. by Gemitaiz

17 – LISCIO FT. VEGAS JONES prod. by PK

18 – JESUS FT. JACK THE SMOKER prod. by Gemitaiz

19 – PRESIDENTIAL FT. ROME FORTUNE prod. by Mixer T & PK

20 – NON TI VEDO PIÙ prod. by 2P & Adma

21 – HIP HOP SNIPPET FT. DJ SHOCCA prod. by Dj Shocca

22 – NATURA MORTA (OUTRO) prod. by Mace

“QVC10 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10” sarà disponibile anche in fisico nei seguenti formati, già attivo il pre-order al link https://island.lnk.to/qvc10

• Doppio Vinile Autografato (Esclusiva Shop Universal)

• Doppio Vinile Standard

• CD Autografato (Esclusiva Shop Universal)

• CD Standard

https://www.instagram.com/thetruegemitaiz/

