Ecco un breve programma degli eventi di questa settimana al Blue Note di Milano,

Blue Note Milano: programma degli eventi della settimana

Mercoledì 6 dicembre torneranno Vik and the Doctors of Jive, per l’occasione in versione natalizia, con un concerto unico dal titolo Buon Natale, Merry Christmas. Non mancheranno poi i grandi classici swing americani e italiani degli anni ’50 e ’60 a cui la band imprime, con ispirazione jazzistica, il suo personalissimo e inconfondibile ritmo shuffle.

Ore 20.30 – 33/28 €;

Ore 22:30 – 23/18 €.

Drusilla Foer- 3 date

Dopo lo straordinario successo della sua prima apparizione al Blue Note di Milano, Drusilla Foer torna con 3 nuove date: da giovedì 7 a sabato 9 dicembre. Accompagnata da una formazione di 9 musicisti, riproporrà il suo primo album di inediti, DRU: questo contiene tredici tracce, di cui 12 canzoni inedite.

Ore 20:30/giovedì ore 22:30; venerdì e sabato ore 23:00

Prezzo da 63,25€.

Biglietti disponibili su TicketOne e MailTicket)

Karima- 10 dicembre

Domenica 10 dicembre sarà la volta di Karima, che torna al Blue Note per presentare il suo nuovo album, Xmas: un viaggio a ritroso nel tempo attraverso quelle canzoni che hanno toccato il cuore delle persone richiamando la magia natalizia. I brani presenti nel disco

acquistano una veste originale, moderna, brillante.

Ore 20:30 – 37/32 €;

Ore 22:30 – 27/22 €.

Charity Xmas Night: 12 dicembre

Un evento unico, condotto da Neri Marcorè. Il biglietto darà diritto – oltre che al concerto – anche a un esclusivo aperitivo gourmet a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Banco dell’energia, che da anni sostiene persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica.

Aperitivo e concerto, ore 20:30 – biglietti disponibili su TicketOne a partire da 90 €

Serena Brancale: 2 date

Sabato 16 e domenica 17 dicembre tornerà sul palco del Blue Note la cantautrice e musicista pugliese Serena Brancale che proporrà al pubblico il suo nuovo spettacolo, Pessime intenzioni tour. Per l’occasione 4 giovani polistrumentisti si interscambieranno nei ruoli, proponendo i brani più rappresentativi degli album di Serena Brancale in una forma completamente rivisitata con 4 voci gospel protagoniste collaudate in un’unica armonia nu soul.

Ore 20:30 – 37/32 €;

Ore 23:00 sabato;

Ore 22:30 domenica – 37/22 €.

