Italiani e vacanze: le mete più gettonate e i consigli per un viaggio low cost

L’estate è ormai finita, ma non per questo gli italiani hanno smesso di viaggiare. Nonostante i rincari dovuti all’inflazione abbiano reso tutto più caro, molte famiglie della Penisola hanno comunque deciso di non rinunciare ai viaggi, uno scenario favorito dalla possibilità di visitare bellissime mete low cost anche in autunno.

Le mete low cost più gettonate dagli italiani

Quali sono le mete più gettonate dagli italiani che desiderano unire il divertimento al risparmio economico? Fra le più interessanti in assoluto troviamo paesi come il Portogallo, in grado di offrire una varietà di località e di paesaggi difficile da battere, borghi caratteristici compresi. Basti pensare alle bellezze proposte da Porto e da Lisbona, da Cabo de Roca fino ad arrivare a Fatima. Anche le Azzorre conquistano un posto speciale in questa classifica, amate soprattutto da chi preferisce una vacanza attiva all’insegna della natura e del trekking. Non potremmo poi non citare la Grecia, di fatto un must estivo per gli italiani, con una marea di isole pronte a soddisfare qualsiasi esigenza.

Le Cicladi, ad esempio, non dovrebbero richiedere una presentazione, da Iraklia a Naxos, e lo stesso discorso vale per Kos, Zante, Rodi e Corfù. Infine, si chiude con due mete molto particolari, ovvero l’Islanda e la Slovenia, entrambe obbligatorie per gli appassionati di road trip e di verde incontaminato, oltre che di tradizioni centenarie e di piccoli borghi affascinanti.

Consigli per organizzare una vacanza low cost

Per prima cosa, è possibile risparmiare raggiungendo l’aeroporto in navetta, evitando le auto e i taxi, anche per scongiurare di pagare il parcheggio. Ovviamente la regola è prenotare con largo anticipo, approfittando degli sconti in bassa stagione, anche se questo ovviamente potrebbe limitare le opzioni a disposizione.

Per i fumatori il consiglio è di attrezzarsi sempre per tempo, sia che si consumino le classiche bionde, sia che si utilizzino le e-cig. Proprio riguardo a queste ultime, è bene pensare di acquistare i propri device o le ricariche presso il tabacchino più vicino o tramite i siti web appositi. L’elenco prosegue con altre dritte utili, come la prenotazione di una struttura ricettiva comoda ma conveniente, e l’evitare l’acquisto degli extra in viaggio, come i famosi tramezzini e le bibite a bordo dell’aereo, che costano davvero cari. Infine, occorre ricordare che economico può far rima con divertente e bello se si sceglie con cura la propria destinazione, magari optando per una delle opzioni viste oggi.

