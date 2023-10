“Fuori dal coro”: la gestione dell’immigrazione

Domani, mercoledì 4 ottobre, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro, ampio spazio verrà dedicato alla gestione degli sbarchi con un viaggio da Nord a Sud per raccontare le situazioni di illegalità e di pericolo che possono scaturire dall’immigrazione incontrollata.

Gli altri argomenti

Nel corso della serata, un approfondimento sul caro prezzi che riguarda molti generi di prima necessità e un focus sulle novità alimentari che potrebbero presto giungere sulle nostre tavole, come ad esempio il pesce stampato in 3D in Austria. E ancora, un reportage sulla piaga dei giovani che lasciano il nostro Paese per cercare condizioni lavorative migliori altrove, come molti lavoratori del settore del turismo.

Inoltre, un nuovo capitolo dell’inchiesta dedicata alle occupazioni abusive di scuole e di musei, dove le strutture un tempo destinate ai custodi risultano ora occupate. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

“Fuori dal coro”: il programma televisivo 2023/2024

La sesta edizione di Fuori dal coro, sempre con la conduzione di Mario Giordano, va in onda ogni mercoledì in prima serata su Rete 4 dal 6 settembre 2023, sempre dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Le puntate saranno disponibili anche su Mediaset Infinity una volta messe in onda in TV.

