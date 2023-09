Samara Joy svela il video del nuovo singolo “Tight”

Samara Joy torna con il nuovo singolo “Tight“

Registrato presso i leggendari Electric Lady Studios di New York insieme alla sua band ormai stabile (il pianista Luther Allison, il bassista Mikey Migliore e il batterista Evan Sherman), il brano – originariamente scritto da Betty Carter – è un vero banco di prova per l’incredibile estensione vocale della jazz singer, divenuto un appuntamento fisso nelle sue esibizioni dal vivo.

Il video alterna immagini catturate sul palco e riprese effettuate in studio. Ascolta “Tight” QUI e guarda il video QUI.

L’uscita di “Tight” è il prosieguo di un anno strepitoso che ha visto Samara Joy conquistare i Grammy® nelle categorie Best New Artist e Best Jazz Vocal Album. L’artista ha anche pubblicato l’edizione deluxe del suo album Linger Awhile, che include sia brani nuovi che gli ormai classici “Guess Who I Saw Today” e “Can’t Get Out Of This Mood” che le hanno conquistato uno stuolo di fan.

Da quando Samara ha vinto ai Grammy®, Linger Awhile ha raggiunto la prima posizione degli Amazon Best Sellers, di Billboard Jazz, Pandora Trendssetters, iTunes e nelle vendite di musica digitale e CD di Amazon (e altro ancora). Samara ha raccolto oltre 1 milione di follower su Instagram e TikTok e le date del suo tour in tutto il mondo (in autunno è attesa anche in Italia) vanno rapidamente esaurite.

La sua voce, ricca, vellutata, già straordinariamente matura le ha già guadagnato legioni di fan su TikTok, consolidando il suo status di prima stella del canto jazz della generazione Z.

