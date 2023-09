Domenico De Masi. Baggio (Aiart): “Sociologo difensore dei diritti sociali e civili. Sempre dalla parte dei più deboli e dei giovani. Attento sostenitore dell’Aiart, indicava gli spettatori dei media come specchio di una società disorientata.

“Sempre dalla parte dei più deboli e dei giovani, il suo chiodo fisso. Ricordiamo il suo attivismo culturale, il suo impegno sociale e il suo innato senso dell’umorismo. Sostenitore dell’Aiart, De Masi ha rilasciato varie interviste per ‘Il Telespettatore’, la rivista dell’associazione cittadini mediali, in cui definiva gli spettatori dei media come specchio di una società disorientata. Sociologo raffinato ha rimarcato spesso l’importante funzione sociale della tv, della cultura dei produttori televisivi come unico baluardo in una tv democratica; della fondamentale assenza di ‘condizionamenti’ e di una politica, sempre più insediata nella tv, che dovrebbe spingere all’approfondimento.

