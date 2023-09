Il poliedrico artista colombiano Feid pubblica il suo album più eclettico e dall’approccio globale, ampliando le sue doti e il suo talento per creare un lavoro dal sound dal forte impatto, sfoggiando anche le sue doti di autore.

‘MOR, No Le Temas A La Oscuridad’ (MOR, Don’t Fear The Darkness) esce oggi in tutto il mondo e allude al tema che, nonostante tutto ciò che ci accade, possiamo tutti brillare al buio.

Il disco è un’ode all’acclamato show degli anni ’90 di Nickelodeon, “Hai paura del buio?”.

Questo disco è particolarmente caro a Feid perché arriva in un momento cruciale della sua carriera, in cui l’artista sta evolvendo e continuando a sperimentare in fatto di sonorità.

Il tema dell’oscurità, solitamente associato a elementi negativi, viene qui esplorato come una vera e propria opportunità, come un momento in cui essere coraggiosi e uscire dalla comfort zone.

L’album è stato realizzato a Los Angeles, dove Feid e i fedeli collaboratori Sky Rompiendo, Wain e ICON (Jowan e Rolo) si sono rinchiusi in casa per oltre un mese con l’obiettivo di non creare sonorità Reggaeton fino a quando non avessero trovato un sound più globale.

MOR, No Le Temas A La Oscuridad’ presenta numerose collaborazioni, offrendo una varietà di sonorità differenti, traccia dopo traccia.

Si passa dall’Afrobeat di “Vente Conmigo” e “Bubalu” con Rema, a scenari più elettronici come in “Luces de Tecno” e “Ferxxo 151” con ICON, fino alla Dancehall di “Niña Bonita” con Sean Paul, suoni urban con “Romanticos de Lunes” e “Gangsters & Pistolas” con Ñengo Flow, il sound distintivo proprio del Reggaeton in “Ritmos de Medallo” con Ryan Castro e perfino l’Indie-Alternative nel brano di chiusura “Privilegios” con Cupido.

Il sound di Feid non ha limiti.

‘MOR, NO LE TEMAS A LA OSCURIDAD’

Tracklist:

Feid “VOL 2” Feid “VENTE CONMIGO” Feid & Sean Paul “NINA BONITA” Feid & Ñengo Flow “GANGSTERS Y PISTOLAS” Feid & Icon “FERXXO 151” Feid & Rema “BUBALU” Feid & Ryan Castro “RITMO DE MEDALLO” Feid “FERXXO EDITION” Feid “NX TX SIENTAS SOLX” Feid “LUCES DE TECNO” Feid “EY CHORY” Feid “VELOCIDAD CRUCERO” Feid “ROMANTICOS DE LUNES” Feid, Young Cister, Pailita “EL ÚNICO TEMA DEL FERXXO” Feid & Cupido “PRIVILEGIOS”

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia