Esce il 13 ottobre “Souvenir”, il nuovo viaggio musicale di Emma in 9 nuove canzoni.

Anticipato da MEZZO MONDO, certificato platino, e INIZIAMO DALLA FINE, attualmente in radio, in SOUVENIR emergono le diverse sfumature vocali e sonore di EMMA, che si mette in gioco anche come autrice. L’album, in uscita per Capitol/Universal Music, è disponibile in pre-order qui emma.bio.to/souvenir

Scritto nei luoghi più disparati, SOUVENIR raccoglie le immagini, i colori e le emozioni sentite e vissute da EMMA in più di due anni.

Questa la tracklist di “SOUVENIR”:

Iniziamo dalla Fine Amore Cane (feat. Lazza) Mezzo Mondo Intervallo Sentimentale Carne Viva Capelli Corti Indaco Taxi sulla Luna (bonus track)

Da novembre Emma presenterà il disco con “SOUVENIR IN DA CLUB”, una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico.

18 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit

Queste le tappe di “SOUVENIR IN DA CLUB ” (Friends&Partners e Magellano Concerti):

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12, 13 e 15 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26, 27 e 29 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2, 3 e 5 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre– DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre– DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre– VIPER – FIRENZE