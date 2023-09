Mondi separati, universi distanti tra loro in cui Dolcedormire entra in contatto con il suo io più intimo e porta con sé l’ascoltatore.

Dopo averlo presentato live in anteprima al Legend Club di Milano, in occasione del format “Dieciquattordici”, “FANGO” (Latarma Records/BMG Italy), il nuovo singolo dell’artista in uscita venerdì 29 settembre in radio e in digitale e disponibile da ora in pre-save al link https://Dolcedormire.lnk.to/fangoPR, è una mappa per l’oscurità che si cela dietro ai suoi sogni.

“Mi sento me stesso quando sogno, – commenta DOLCEDORMIRE – quando riesco a inventare qualcosa e immergermi all’interno dei miei viaggi notturni, sentendomi presente a me stesso solo in quel momento. È uno scappare dalla realtà, oltre all’oscurità che si cela dietro ai sogni che faccio. Ed è allora che quell’oscurità si trasforma in un luogo sicuro, desiderato.”

Questo brano mostra come il mondo dell’artista di Bollate sia composto di magia e stregoneria attraverso il suono fatto di batterie, drum’n’bass e chitarra pesante, lontano da generi e stili precisi, ma che definisce chi non trova il suo posto nel quotidiano.

È un combattimento ai pensieri intrusivi e negativi con la creatività come arma, il principio di una storia molto più grande e complessa, un tassello che va ad aggiungersi a “dolce” (Latarma Records/BMG Italy; dolcedormire.lnk.to/dolce) e “cuore sacro” (dolcedormire.lnk.to/cuoresacro).

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia