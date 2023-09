Bollate: terminati in anticipo i lavori in via Turati

Cantiere CAP a Bollate: ultimi aggiornamenti

Sono terminati i lavori in via Turati, in anticipo rispetto alla data prevista del 6 ottobre.

La circolazione delle auto private torna alla normalità dal 28 settembre mentre il trasporto pubblico locale riprenderà le sue corse normali dalla giornata di venerdì 29 settembre.

Si segnala inoltre che, durante le operazioni preliminari in via Piave, si è riscontrata la presenza di interferenze impreviste che rendono in questo momento impossibile procedere con il cantiere.

L’intervento viene dunque sospeso per consentire ai tecnici di rimodulare il progetto che dovrà subire corpose modifiche.

Il nuovo progetto verrà condiviso con l’Amministrazione Comunale entro il primo semestre del 2024.

