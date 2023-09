Anna e il Bresh party: 14.09 ai Magazzini Generali di Milano

Anna, l’artista femminile italiana più ascoltata su Spotify, diventa la nuova ambasciatrice di “Moved by Music”,

la piattaforma creata da Bershka & DICE dove scoprire le ultime novità musicali, gli artisti emergenti, le scene che in questo momento animano la cultura e tutti i concerti, le feste e i festival in cui Bershka sarà presente come brand.

Giovedì 14 settembre ai Magazzini Generali di Milano ci sarà il party ufficiale di Bershka in collaborazione con BRESH, festa nata per le strade di Buenos Aires e diventata la festa più popolare in America Latina e USA.

Biglietti disponibili su DICE: https://link.dice.fm/P595312ca684

