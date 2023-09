Pivio & Aldo De Scalzi firmano la Colonna sonora originale del film “L’ultima volta che siamo stati bambini”

diretto da CLAUDIO BISIO e distribuito da Medusa Film. L’attesissimo lavoro cinematografico che segna l’esordio alla regia di Bisio, in sala dal 12 ottobre, dopo la proiezione in anteprima del 20 luglio che ha aperto il “Giffoni Film Festival”, verrà presentato sabato 9 settembre a Camogli (Genova) al Festival della Comunicazione.

Durante la decima edizione del Festival, dedicato quest’anno al tema della memoria, Claudio Bisio dialogherà insieme al giornalista e scrittore Michele Serra e verranno proposti racconti, trailer e clip del film. L’appuntamento, previsto alle ore 22.00 in Piazza Battistone, è già sold out.

Le musiche accompagnano la storia di quattro bambini, che, a Roma nell’estate del 1943, giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera.

«Nel nostro percorso artistico avevamo già incrociato Claudio Bisio in veste di attore (in particolare col film “Si può fare” per la regia di Giulio Manfredonia che ci aveva permesso di ottenere la candidatura al David di Donatello per le migliori musiche) – spiegano Pivio & Aldo De Scalzi – In questo caso però abbiamo potuto collaborare con lui avendolo al nostro fianco come regista. E si è trattato di un incontro davvero speciale perché da subito si è creato un contesto di vera complicità.

www.edizionicurci.it –

www.pivioealdodescalzi.com

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia