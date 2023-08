Il calendario del Villa Ada Festival annuncia nuovi appuntamenti per questa lunga estate live

Questi gli appuntamenti aggiornati ad oggi con i nuovi appuntamenti:

25 agosto DADDY G (Massive Attack) DG SET ingresso gratuito

27 agosto CARO FABER – Roma Canta de Andrè ingresso gratuito

28 agosto BUGO ingresso gratuito

30 agosto SOPHIE AND THE GIANTS ingresso gratuito

05 settembre PAOLA & CHIARA biglietti disponibili

06 settembre SILENT BOB & SICK BUDD biglietti disponibili

08 settembre MOSTRO biglietti disponibili

10 settembre L’ORCHESTRACCIA biglietti disponibili

14 settembre GALEFFI biglietti disponibili

16 settembre WOODY ALLEN AND HIS NEW ORLEANS JAZZ BAND biglietti disponibili

18 settembre MED FREE ORKESTRA biglietti disponibili

19 settembre NERI MARCORE’ – Gaber monologhi e canzoni biglietti disponibili

23 settembre VILLA ADA POSSE Ingresso gratuito

Info biglietti su https://link.dice.fm/villaada

Come per lo scorso anno, Villa Ada sarà lo spazio ideale per accogliere tutti coloro che cercheranno, nella calura dell’estate cittadina, uno spazio gratuito, vivibile, fresco dove poter passare un tempo di qualità usufruendo inoltre di una offerta di food & beverage di alto livello (curata da Pastorie https://www.pastorie.it/)

Per informazioni e dettagli: www.villaadafestival.it

