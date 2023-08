La gara automobilistica aperta a tutti gli appassionati di auto ecologiche si svolge tra Roma e i Castelli Romani il 16 e il 17 settembre

Manca poco meno di un mese alla partenza del 1° Roma Eco Race, rally di regolarità dedicato ai veicoli alimentati con carburanti e propulsioni alternativi.

Il 16 settembre le auto partono dal centro di Roma – via Appia Antica – alla volta dei Castelli Romani per poi fare ritorno nella capitale il giorno successivo, dove la competizione termina con le premiazioni.

Tutti possono partecipare, purché a bordo di un mezzo ecologico: elettrico, ibrido, mono, bifuel e dual fuel gassoso (GPL, metano e biometano). Le iscrizioni sono aperte dal 15 agosto all’11 settembre, grazie alla procedura on line messa a disposizione da Aci Sport. Il link alla pagina: https://www.romaecorace.it/ iscrizioni-roma-eco-race.php.

La competizione è valida per il Trofeo dedicato alle energie alternative Green Challenge Cup di Aci Sport, che si pone come obiettivo quello di formare nuovi concorrenti, ma l’edizione di Roma ha aperto la partecipazione anche ai conduttori che abbiano già vinto campionato e trofei Aci Sport e/o campionati, coppe e trofei FIA dedicati alle energie alternative. A una condizione: per preservare la peculiarità del trofeo, tali conduttori saranno trasparenti per le classifiche della manifestazione e il campionato di riferimento.

1° Roma Eco Race, la scheda

Regolamento e Road Book

Il Regolamento particolare di gara, con tempi, modi e regole ai quali attenersi è stato stilato dalla federazione e reso disponibile insieme a ogni altra informazione utile alla partecipazione sul sito della manifestazione www.romaecorace.it, insieme alle cartine del percorso. I concorrenti durante la gara devono seguire il Road Book, il libro usato tradizionalmente nei rally, che con simboli e planimetrie indica il percorso e le prove, in pratica un navigatore cartaceo.

Programma

Sabato mattina 16 settembre ritrovo presso il club Solum Roma, in via Appia Antica 16 per le verifiche tecniche e amministrative, alle 16.15 partenza degli equipaggi alla distanza di un minuto l’uno dall’altro per arrivare fino ai Castelli Romani. Domenica 17 i partecipanti, dopo il taglio del traguardo ad Albano Laziale, fanno ritorno a Roma, sempre al club Solum Roma, per le premiazioni e la conclusione della manifestazione.

Vetture ammesse

Le vetture ammesse, che devono essere omologate per la circolazione stradale nell’UE, sono divise in tre categorie. Categoria Elettriche: BEV – Battery Electric Vehicles. Categoria Ibride: HEV – Hybrid Electric Vehicles, PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehicles, EREV – Extended Range Electric Vehicles. Categoria GPL ICE Internal Combustion Engine: Bi-fuel/Dual-fuel GPL. Categoria CNG ICE Internal Combustion Engine: Bi-fuel/Dual-fuel CNG. Eventuali vetture della Categoria Ibride con impianti retrofit GPL/CNG concorreranno nelle rispettive categorie GPL/CNG. La competizione è aperta anche ai prototipi, purché regolarmente targati e comunque omologati per la circolazione su strade aperte al pubblico. Non sono ammesse targhe prova.

Roma Eco Race Trofeo LEVs

Accanto alle vetture del Green Challange Cup ci sono anche i quadricicli elettrici, che costituiscono una categoria a parte, con classifica separata e concorrono per il Roma Eco Race Trofeo LEVs, Light Electrict Vehicles.

1° Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara

Al fine di contribuire a diffondere la mobilità a basso impatto ambientale, la competizione prevede anche una gara riservata ai giornalisti e ai media del settore automotive. I concorrenti del press rientrano in entrambe le classifiche.

Collaborazioni, partnership e patrocini

Roma Eco Race si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Sport e Salute, Roma Assessorato alla Mobilità, CONI Comitato Regionale Lazio, Parco regionale dei Castelli Romani, Uiga Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ed in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio di collegamento in Italia. Con il supporto del main sponsor Sara Assicurazioni, di BRC Gas Equipment, di Albamobility, del Gruppo L’Automobile e di Autostar Flaminia. Partner tecnici: D.D.N., E-GAP, Slime, Solum Roma e Wolf Lubrificants.

Info e iscrizioni

www.romaecorace.it

