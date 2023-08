Settembre, andiamo. È tempo di danzare. Nel segno del Tango, del Samba, dello Swing e delle musiche popolari.

Sono quattro gli appuntamenti, organizzati da Antonio Ribatti, direttore

artistico di AHUM, e Giosi Gazzaniga, dell’associazione Dancing Mood, sotto forma di lezioni collettive di ballo e social dance (iscrizioni in loco il giorno stesso degli eventi).

Si comincia martedì 5 settembre (ore 19.30), in piazza Dergano, nell’omonimo quartiere, con “Sambando”, stage di samba a cura di Kal Dos Santos, percussionista, attore, cantante e direttore dell’offcina del ritmo Toc Toc, e Toni Julio, cantante, musicoterapista e danzatore.

Giovedì 14 settembre, in piazzetta Difesa per le Donne, in Bicocca, sarà la volta del

Tango, con una lezione gratuita alle ore 19.30 e, a seguire, dj set per dare vita a una milonga a cielo aperto e ballare fno alle ore 23. La lezione sarà curata da Silvio Lovaglio e Giaele Mainardi, maestri della scuola di ballo de “La casa di Alex”.

Atmosfere molto diverse si vivranno giovedì 21 settembre, nei giardini Maciachini Valassina di piazzale Maciachini, con la Social Swing Dance: grazie alla lezione di danza (con inizio sempre alle ore 19.30), a cura della scuola Golden Swing Society, si potranno imparare i segreti del Lindy Hop, il ballo Swing per antonomasia.

Infne, mercoledì 27 settembre, nei bellissimi spazi all’aperto di Villa Litta, ad Affori, riflettori puntati sul folk e sulle musiche popolari italiane: alle 19.30 è prevista una lezione a cura di Roberto Rossi e Manuela Urbinati della scuola di danze popolari e folkloristiche della Scighera e poi, un’ora dopo, è in programma il concerto del Trio CCC, musicisti di grande esperienza e sensibilità che, con il loro vastissimo repertorio, riusciranno a far ballare anche più “ingessati” dei presenti.

ahumlive.com

