Le Blackpink sono un fenomeno mondiale, nonché una delle girlband più celebri di tutti i tempi.

Dopo mesi di attesa hanno pubblicato il loro nuovo singolo “The Girls”, accompagnato da un videoclip in grande stile come solo le quattro ragazze del K-POP ci hanno abituato.

La canzone e il video hanno avuto la sua première all’interno del gioco THE GAME di cui “The Girls” è la colonna sonora, mandando in visibilio tutti i giocatori che avevano scaricato l’app del gruppo.

“Don’t Mess with The Girls” – ripetono nel potente ritornello Rosé, Lisa, Jisoo e Jennie come un ‘mantra’. Non si scherza con le ragazze in questa canzone dal beat ipnotico, dalle sonorità hip-hop e sound orientale.

“The Girls” è stato scritto da Ryan Tedder, frontman degli OneRepublic nonché uno degli autori più prolifici del panorama musicale mondiale, con Michel ‘Lindgren’ Schulz, Rosé, Jennie, Melanie Fontana, Madison Love e Danny Chung. Il brano è prodotto dagli stessi Tedder e Schulz.

