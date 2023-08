Senago e la raccolta dei rifiuti. Ci saranno più controlli

Più controlli sui rifiuti.

Senago e la raccolta dei rifiuti

Il Comune è stanco di trovare rifiuti abbandonati per strada, nei giorni sbagliati e in zone dove non passa il ritiro. A questo si aggiunge la problematica della raccolta differenziata, spesso non rispettata. Grazie alla segnalazione di un cittadino, una persona è stata multata per 600 euro.

«La raccolta dei rifiuti è un tema delicato e abbiamo deciso di aumentare i controlli. Ben venga la collaborazione dei cittadini attraverso le segnalazioni», spiega il Tenente Colonnello Saverio Cucinotta. L’amministrazione comunale e servizi comunali S.p.a., spiegano che, a seguito di una osservazione sulla raccolta domiciliare, la qualità, soprattutto nella differenziazione della plastica, ha subito una diminuzione.

Cosa cambia

Gli operatori di Servizi Comunali, in presenza di rifiuti non differenziati correttamente, non li ritireranno ed informeranno l’utente del motivo per cui non si effettua il ritiro del rifiuto. Dove non sarà possibile comunicare direttamente con l’utente, si procederà a lasciare un biglietto adesivo che spieghi i motivi del mancato ritiro.

L‘utente dovrà riportare i rifiuti presso la propria abitazione ed esporli nella giornata del ritiro successivo. Uguali misure verranno prese anche per i condomini.

