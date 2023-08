Si sono svolti dal 1 al 8 agosto i Campionati Estivi Categoria di Nuoto a Roma nei quali In Sport Rane Rosse ha recitato un ruolo da assoluta protagonista.

Trenta medaglie individuali, di cui tredici titoli italiani, e sette podi di staffetta (con due ori) il bottino degli atleti In Sport Rane Rosse al termine degli otto giorni di gare.

Importanti anche i risultati a livello di società: primo posto nella categoria Cadetti, secondo posto nella Classifica Maschile Generale, nei Senior Maschile e nei Ragazzi e terzo posto nei Senior femminile.

A margine dei Campionati Estivi di Categoria si sono svolte le premiazioni per i risultati ottenuti nei Campionati Nazionali Ragazzi a squadre e per la Coppa Brema: In Sport Rane Rosse ha ricevuto la coppa per il primo posto nel Campionato Nazionale a Squadre Ragazzi e quelle per il secondo posto femminile e il terzo posto maschile nella classifica della Brema.

