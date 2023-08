Il percorso formativo ideale per gli studenti di giurisprudenza: cosa fare dopo la laurea

Chi sta per terminare un corso di laurea in giurisprudenza, oppure sta decidendo proprio in queste settimane quale percorso universitario affrontare, potrebbe chiedersi cosa c’è dopo. Non basta, infatti, la laurea magistrale per iniziare una carriera nei tribunali, e ci sono anche tanti altri sbocchi a disposizione per chi desidera studiare legge. Vediamo una panoramica di possibili percorsi formativi.

Quali sono gli sbocchi di carriera?

Non sempre chi si laurea in giurisprudenza prosegue con la carriera di avvocato. Questo è infatti solo uno dei tanti sbocchi possibili dopo aver conseguito il titolo magistrale. Il percorso di studi di 5 anni permette agli studenti di capire se l’avvocatura è davvero la loro strada e, in caso di risposta negativa, quale altra carriera si possa aprire per loro dopo la fine degli studi. Molti laureati in giurisprudenza trovano posizioni interessanti all’interno delle aziende. Una buona conoscenza delle leggi è utile al DPO, Data Protection Officer, una figura di cui tutte le aziende hanno bisogno per proteggere i dati fisici e digitali di clienti e dipendenti. Un’altra strada è quella del concorso per le forze dell’ordine. Conoscere le leggi renderà il futuro carabiniere, poliziotto o finanziere più preparato alle situazioni con cui si confronterà. Anche la carriera diplomatica è una splendida strada, che molti amanti del diritto internazionale e delle lingue straniere percorrono con soddisfazione.

Avvocati, notai e magistrati: come ottenere la toga

Seppure siano molte le carriere disponibili per chi si laurea in giurisprudenza, la maggior parte di coloro che studiano legge desidera diventare avvocato, notaio o magistrato. Il percorso formativo che permetterà di ottenere la toga è tortuoso e irto di ostacoli, ma una buona scuola di specializzazione come law.camp aiuterà a gestire ogni passaggio in modo semplice ed efficiente.

Le scuole giuridiche: preparazione per gli esami

Le scuole giuridiche si prefiggono l’obiettivo di preparare gli studenti all’esame di avvocato o di notaio, concorsi molto complessi che possono spaventare i neolaureati. Un corso apposito, con docenti preparati, guiderà i candidati nella revisione del loro percorso di studi; nel ripasso delle materie oggetto di esame; nell’esercitazione pratica delle varie prove.

Online o in presenza, la preparazione su misura

Ogni studente ha un percorso formativo ideale, che incrocia le sue caratteristiche di apprendimento con le sue esigenze logistiche e il tempo a disposizione. Così, oltre alle scuole giuridiche in presenza, è possibile seguire dei corsi di preparazione per l’esame da avvocato, da notaio o da magistrato online. Una formula che va incontro alle esigenze di chi lavora o sta svolgendo il tirocinio obbligatorio, e agli studenti che avrebbero difficoltà a raggiungere le scuole fisiche.

Tanta pratica per imparare il mestiere

Chi non ha ancora superato l’esame abilitante non può a tutti gli effetti definirsi “avvocato” (anche se ha terminato il percorso di studi ed effettuato il praticantato). Oltre al superamento dell’esame, però, anche l’inesperienza è un ostacolo per i neolaureati. Ecco, le scuole giuridiche permettono di colmare quel gap di inesperienza. È nel confronto quotidiano con i professionisti, con gli altri studenti e con i casi reali o le loro simulazioni, che il futuro avvocato acquisisce veramente i ferri del mestiere.

Cosa succede dopo il superamento dell’esame

Se il sogno dello studente è fare l’avvocato, da questo momento può svolgere la professione ufficialmente. Può quindi unirsi a uno studio, avviare il proprio, inviare curriculum ad aziende e istituzioni che cercano un legale. Se invece si desidera proseguire con la formazione, si possono esplorare i corsi di preparazione all’esame da notaio o le complesse prove per diventare magistrato. Si tratta in tutti i casi di mestieri estremamente gratificanti, che permetteranno agli appassionati di legge di mettere in pratica ciò che hanno studiato e ー magari ー di rendere il mondo un posto migliore, proprio come hanno sempre sognato.

Altri articoli di curiosità su Dietro la Notizia