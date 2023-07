Continuano ad aggiungersi nuovi appuntamenti al VILLA ADA FESTIVAL,

la rassegna di concerti, eventi, incontri e molto altro che torna anche quest’anno protagonista nella meravigliosa cornice di Villa Ada a Roma.

Sabato 16 settembre sarà protagonista WOODY ALLEN AND HIS NEW ORLEANS JAZZ BAND, unica occasione per poter vedere dal vivo il grande artista che incarna lo spirito di New York, dopo che i due concerti che si terranno a Milano nei giorni precedenti hanno registrato il sold out in pochissime ore.

I biglietti per questo straordinario appuntamento sono disponibili su https://www.ticketone.it/event/woody-allen-and-his-new-orleans-jazz-band-laghetto-di-villa-ada-17327284/ e su https://link.dice.fm/villaada.

Come per lo scorso anno, VILLA ADA sarà lo spazio ideale per accogliere tutti coloro che cercheranno, nella calura dell’estate cittadina, uno spazio gratuito, vivibile, fresco dove poter passare un tempo di qualità usufruendo inoltre di una offerta di food & beverage di alto livello (curata da Pastorie https://www.pastorie.it/)

VILLA ADA FESTIVAL è una manifestazione all’interno della quale convivono naturalmente inclusività e socialità.

