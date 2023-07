Esce oggi venerdì 7 luglio “Tranne te”, il nuovo singolo di GionnyScandal

Il brano anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista, che vedrà la luce in autunno.

“Tranne te” è una canzone d’amore dalle sonorità pop che strizza l’occhio alla latin music. Un brano romantico, leggero, in cui GionnyScandal racconta la voglia di stare insieme alla propria partner, l’unica per cui vale la pena, la fissazione che non lo abbandona mai e per cui farebbe qualsiasi cosa.

“Tranne te” giunge a pochi mesi di distanza dall’uscita di “Male”. Il nuovo singolo anticipa il prossimo progetto discografico di GionnyScandal e dimostra ancora una volta quanto il rapper, grazie al graffio della sua penna, riesca a trasmettere emozioni contrastanti e affrontare temi eterogenei, da quelli più spensierati a quelli più profondi, confermando di avere molto da dire e di essere uno degli artisti più interessanti della sua generazione.

LINK UFFICIALI

Instagram: http://www.instagram.com/gionnyscandalreal

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7EyPI6TWLhz3XUpxkbyCV2?si=-NCQp7UqQQeih1CD_VvUfA

YouTube: https://www.youtube.com/@GionnyScandalTV/about

Vevo: https://www.youtube.com/channel/UClC1c9RyEbYpg4pLGwI_yUw

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@therealscandal?_t=8dVrzbf4C1S&_r=1

Twitter: https://twitter.com/THEREALSCANDAL?t=qnmXMC9vM0ngAKeg9eC5kA&s=09

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia