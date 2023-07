Caratteristiche delle scommesse sul tennis da tavolo

Il tennis da tavolo (noto anche come ping-pong) è un gioco dinamico e veloce. In questo articolo vi parleremo dell’importanza del tempo in questo sport e vi spiegheremo alcune delle sue regole. Spiegheremo anche perché la maggior parte dei giocatori preferisce scommettere su questo sport durante il gioco (scommesse live) e quali sono le migliori scommesse sul tennis da tavolo.

Ogni quattro/otto secondi in media viene segnato un punto in una partita, mentre la durata di ogni set è compresa tra uno e tre minuti. Secondo le statistiche, la quantità netta di tempo trascorso effettivamente a giocare è del 17-25% della durata di una partita.

Il resto del tempo i giocatori trascorrono i cambi di campo tra i set, contestando la decisione degli arbitri, strofinandosi il viso con un asciugamano e, naturalmente, Rimbalzano la palla prima di servire. Pertanto, le partite possono durare da 20 minuti a più di un’ora, a seconda del numero di set e della tecnica e dello stile del giocatore.

Con un numero elevato di eventi dinamici in ogni partita, questo sport è interessante per le scommesse live e molti bookmaker non AAMS le propongono sul proprio palinsesto. Le probabilità nel corso del gioco aumentano molto rapidamente e la gamma di queste fluttuazioni nella maggior parte dei casi è ampia. Un handicap di 5-6 punti in un set può essere ridotto a uno o due o giocato in un minuto.

Regole del tennistavolo da conoscere per le scommesse

Le regole del tennis da tavolo sono simili per molti aspetti a sport come la pallavolo e il tennis. Tuttavia, ci sono alcune differenze.

Nel tennistavolo i giocatori servono due volte e poi si scambiano. Nel ping-pong il fattore del servizio non offre alcun vantaggio tangibile a nessuna delle due parti. Molto dipende dallo stile di gioco di specifici atleti. Inoltre i punti possono essere assegnati a entrambe le parti, indipendentemente da chi ha servito la palla. A seconda dello stato e dei regolamenti del torneo, le regole del tennis da tavolo possono variare tra le competizioni. Ciò include la durata delle partite.

Formato delle partite di ping-pong

Le partite di tennis tavolo possono consistere in cinque o sette games, ovvero fino a tre o quattro vittorie necessarie affinché il giocatore vinca il match. Di norma, il bookmaker mostra il formato del match (cinque o sette set).

Questa sfumatura è importante da considerare quando si scommette su over/under o sul vincitore del primo game. Ogni game di tennistavolo si gioca sugli 11 punti. Se entrambe le parti sono in parità a dieci, ciascuna si alternerà nel servire la palla dopo ogni punto fino a quando una parte avrà un vantaggio di due punti e vincerà.

Ai Giochi Olimpici, ai Campionati Mondiali e ai tornei di alto livello del World Tour, le partite delle gare di singolare si svolgono con sette set, il che significa che sono necessarie quattro vittorie. Nelle gare di doppio e nei tornei minori, ogni partita sarà composta da cinque set.

I principali tipi di scommesse sul tennis da tavolo

I tipi più comuni di scommesse sul tennis tavolo includono scommesse sul vincitore, spread e totali. Questi possono essere realizzati sia per la prestazione complessiva della partita che per un set specifico.

In genere le scommesse più popolari sono le seguenti:

risultato/vittoria;

numero totale di partite/set;

over/under;

handicap;

Le scommesse con handicap e sui totali possono avvenire sia sul numero di punti segnati, sia sul numero di set. Di conseguenza, la strategia di scommessa sul tennis da tavolo cambierà a seconda del tipo di pronostico. È importante che prima di scommettere su un handicap o sul totale dell’intera partita assicurarsi quanti set verranno giocati. Come accennato in precedenza, nel tennistavolo le partite possono essere composte da cinque o sette set, ovvero fino a tre o quattro vittorie nei games, a seconda della durata del torneo.

Strategia di scommesse live sul tennis da tavolo

Man mano che il gioco procede nelle scommesse live, a causa dell’incredibile velocità e dinamica, possono sorgere offerte redditizie con buone probabilità. Pertanto, per avere la possibilità di sfruttare queste opportunità, dovresti conoscere le quote prepartita e quanto sono alla pari gli avversari.

Assicurati di avere una strategia per le scommesse live durante il gioco e di basare le tue scommesse su un piano premeditato. Se in un incontro relativamente uguale sulle quote prepartita, uno degli avversari vince i primi due set, allora ha senso scommettere sulla vittoria del giocatore perdente nel terzo set.

L’importo della scommessa deve essere calcolato in modo tale che anche in caso di sconfitta nel terzo set sia possibile aumentarlo sulla scommessa sul quarto set e alla fine della partita finire con un profitto. Funziona perché è raro che in incontri di tennistavolo composti da sette set e avversari uguali uno degli avversari vinca 4-0. In uno scenario simile, puoi scommettere sulla vittoria del favorito nel secondo set se il perdente riesce a conquistare il primo set.

Le Over/Under sul ping-pong

Poiché i games di tennis tavolo sono giocati fino a 11 punti, la probabilità di un totale pari nel set è maggiore rispetto ad altri sport come la pallavolo. È sufficiente che entrambi i giocatori totalizzino nove punti nel set per avere un totale punti pari (11 a 9). Pertanto, in un incontro di atleti simili, una scommessa popolare è sulla “cattura” del totale pari nel set. In un incontro tra rivali simili, la probabilità di un totale pari è maggiore che nell’incontro tra un chiaro favorito e uno sfavorito.

Le scommesse over/under durante le competizioni live hanno senso se durante la partita c’è una grande fluttuazione rispetto alle previsioni prepartita. Se uno di loro ha raggiunto un significativo margine di probabilità prima di un incontro di pari rivali, è più probabile che questo divario venga ridotto piuttosto che aumentato.

Le partite di tennis da tavolo, come altri sport, possono essere imprevedibili e non esiste un algoritmo vincente al 100% su tutte le scommesse, così come non esiste una strategia vincente. Pertanto, quando si utilizzano varie strategie progressive come piazzare scommesse live nel tennis da tavolo, è importante calcolare il numero massimo di iterazioni e l’entità della quota di partenza relativa al proprio bankroll.

