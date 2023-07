Dal 23 al 26 agosto a Caulonia (Reggio Calabria), l’estate calabrese torna ad accendersi con il KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL,

il più importante e storico evento di musica popolare della Calabria, che giunge quest’anno alla sua XXV edizione.

TARANTELLA PRIDE:

è questo il titolo scelto per l’edizione 2023 che segnerà il primo quarto di secolo per un evento che è ormai appuntamento fisso per migliaia di appassionati di musica popolare provenienti da tutta Italia.

Un titolo che sposa pienamente il senso storico del Kaulonia Tarantella Festival, da sempre luogo di condivisione, inclusione e integrazione, che quest’anno proverà a declinare il concetto di “pride” non solo attraverso la musica e la narrazione popolare, ma anche integrando tematiche culturali, sociali e civili.

Come sempre, sarà il suggestivo centro storico di Caulonia a fare da sfondo e scenografia al Kaulonia Tarantella Festival.

Per 4 giorni il paese reggino si accenderà fin dal primo pomeriggio, con i seguitissimi corsi e seminari gratuiti che si svolgeranno nelle strade del centro storico e in piazza Seggio, per poi passare agli incontri di approfondimento e confronto preserali all’affresco Bizantino e successivamente lasciare spazio ai concerti che, come di rito, si terranno nella scenografica cornice di Piazza Mese e poi ancora tutti assieme a ballare fino a tarda notte all’iconico “Sperone di Caulonia”.

MAX GAZZÈ & CALABRIA ORCHESTRA APRIRANNO IL KTF 2023

Il primo ospite della XXV edizione è Max Gazzè che, mercoledì 23 agosto, aprirà il Kaulonia Tarantella festival insieme alla Calabria Orchestra.

Il noto cantautore presenterà il suo nuovo progetto musicale e culturale, che lo vede immergersi nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia.

Affiancato dalla Calabria Orchestra, Max Gazzè si esibirà in “Musicae Loci”, un grande concerto in cui le sue canzoni più amate verranno eseguite in una veste inedita e arricchita dei colori e dei suoni tipici della musica popolare calabrese.

Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma come terra di storia, musica e arte.

La Calabria Orchestra, supportata dagli arrangiamenti del polistrumentista Max Dedo, ridisegnerà con nuove sfumature i brani del cantautore, reinterpretando alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione popolare calabrese.

Un inedito concerto d’apertura che sarà ad INGRESSO GRATUITO come del resto è, da sempre, l’intero Kaulonia Tarantella Festival.



DIREZIONE ARTISTICA KTF 2023 A MASSIMO BONELLI E MIMMO CAVALLARO



Dopo il grande successo registrato nella scorsa edizione, il Comune di Caulonia, titolare e organizzatore del Festival, ha deciso di confermare alla Direzione Artistica l’affiatato duo composto dal manager musicale e produttore di eventi nazionali, come il Concerto del Primo Maggio di Roma, Massimo Bonelli, e Mimmo Cavallaro, da anni massimo esponente della musica popolare calabrese.

IL KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL IN BREVE

Organizzato dal Comune di Caulonia e sostenuto dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Kaulonia Tarantella Festival è da 25 anni l’evento di riferimento del movimento legato alla musica popolare calabrese. Un festival storico e amato da pubblico, un incontro tra la tarantella nella sua veste storica e la musica popolare dei giorni nostri.

A fare da protagonista del Kaulonia Tarantella Festival non è semplicemente il cartellone degli artisti, bensì il paese stesso, che da sempre è coreografia attiva e fondamentale a tutto l’evento.

