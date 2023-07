Gruppo CAP lancia Acqua Sound, la playlist su Spotify

Con Gruppo CAP risparmiare acqua, non stona mai

Sotto la doccia, quando ci si lava le mani e i denti, o ci si fa la barba: risparmiare acqua non stona mai, soprattutto se lo si fa a ritmo di musica.

Infatti, per una doccia bastano 5 minuti, giusto il tempo di ascoltare la propria canzone preferita, è sufficiente intonare un ritornello di 40 secondi per lavarsi le mani, mentre servono solo poche note per completare l’igiene orale.

A suggerire il sound giusto per le azioni quotidiane di igiene personale arriva la nuova iniziativa di Gruppo CAP, la playlist Acqua Sound su Spotify, disponibile al link www.gruppocap.it/it/Savethewater

Creata appositamente da Gruppo CAP, grande esperto in fatto di acqua che da oltre 90 anni gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, la playlist Acqua Sound è perfetta per ogni gusto musicale, umore ed esigenza.

Una raccolta dei più amati successi del pop e rock italiano e internazionale, che mette tutti d’accordo.

Per non sprecare l’acqua basta quindi andare su Spotify, scegliere la playlist Acqua Sound e accettare una delle tre challenge proposte da Gruppo CAP, che ha selezionato le canzoni della durata giusta per ogni sfida.

A chi si infila sotto la doccia, è dedicata la prima sfida, con brani di circa 5 minuti, il tempo ideale per consumare meno acqua possibile.

La seconda accende i riflettori su chi si esibisce al lavandino: melodie con ritornello di circa 40 secondi, che dettano il tempo necessario per sciacquarsi le mani, una volta insaponate.

Per lavarsi i denti in modo virtuoso, invece, l’importante è tenere l’acqua chiusa mentre si usa lo spazzolino poi, per sciacquarsi, bastano pochi accordi.

Il cambiamento climatico in atto sta mostrando i suoi drammatici effetti e la disponibilità di acqua non può più essere data per scontata.

Ogni giorno in Italia si consumano in media 241 litri di acqua pro capite, più che in ogni altro Paese europeo: in Nord Europa, infatti, l’utilizzo medio arriva a 190 litri.

Un tema, quello degli sprechi, che Gruppo CAP da sempre si impegna a contrastare attraverso ricerca, innovazione e anche con l’aiuto di tutti i cittadini.

Ed è proprio al coinvolgimento in prima persona degli utenti, infatti, che punta la nuova iniziativa dell’utility pubblica, che si pone l’obiettivo, attraverso la musica, di promuovere un approccio virtuoso all’uso dell’acqua nel quotidiano.

Adottare comportamenti virtuosi significa impegnarsi concretamente per costruire un mondo migliore, per sé e per gli altri.

