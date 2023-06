“True Babe”, l’ irresistibile inno Pop di Gwen Stefani

È tornata una delle più grandi popstar contemporanee: Gwen Stefani ha pubblicato il suo nuovo singolo,

intitolato “True Babe”, disponibile da ora sulle piattaforme digitali e accompagnato da un lyric video.

“True Babe”, un inno pop irresistibile, segue la pubblicazione dei precedenti singoli “Let Me Reintroduce Myself” (12 settimane nella top20 dei brani più programmati dalle radio italiane nel 2020) e “Slow Clap” con Saweetie.

Prodotto dal duo svedese Jack & Coke e dal rocker di L.A., KThrash, “True Babe” è un singolo che evidenzia al meglio la vocalità unica di Gwen e colpisce per il suo testo onesto e sincero.

Oltre al nuovo singolo, Gwen Stefani si esibirà in alcuni importantissimi festival in Gran Bretagna e in Europa quest’estate.

Inoltre, Gwen ritornerà come coach nella 24° stagione del popolare talent show The Voice USA, assieme a Reba McEntire, John Legend e Niall Horan.

