Per la terza settimana consecutiva Tedua rimane in testa alle classifiche FIMI: “La Divina Commedia” si conferma l’album più venduto della settimana e mantiene anche la prima posizione della classifica FIMI singoli con il brano “Hoe” feat. Sfera Ebbasta

Un nuovo eccezionale risultato per un album, certificato disco d’oro nella sua prima settimana di uscita in formato digitale, che non ha deluso le aspettative dei fan della prima ora e sta conquistando sempre più consensi e successo, senza rinunciare a una narrazione evocativa, di qualità e personale, vera e propria cifra stilistica di Tedua.

Fin dal suo approdo nelle piattaforme di streaming il 2 giugno 2023, “La Divina Commedia” non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana, occupando subito la classifica FIMI posizionandosi non solo al #1 posto della classifica ALBUM, ma conquistando anche le prime 6 posizioni della classifica SINGOLI con i brani Hoe (feat. Sfera Ebbasta), Malamente, Paradiso Artificiale (feat. Baby Gang & Kid Yugi), Volgare (feat, Lazza), Mancanze Affettive (feat. Geolier) e Red Light, totalizzando ben 8 singoli nella top 10.

“La Divina Commedia” ha debuttato in grande stile anche nelle classifiche streaming nelle prime 24 ore di uscita, contando tutti i 16 brani nelle prime 17 posizioni della Top 50 Italia, una traccia nella chart Top 200 Global di Spotify e raggiungendo il podio della classifica Spotify Debut Global. È stato un ottimo debutto anche su Apple Music, inserendosi con tutti i brani nella Top 20, oltre che essere al #1 posto nella classifica Top Album.

Il nuovo album “La Divina Commedia”, uscito il 2 giugno 2023, vanta la presenza di featuring con alcuni tra i più grandi esponenti del rap italiano come Guè, Marracash, Salmo, ma anche rappresentanti della nuova scuola come Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi e Sfera Ebbasta, fino alle nuove leve come Baby Gang, BNKR44 e Kid Yugi, e di Federica Abbate, una delle cantautrici contemporanee più amate. La parte musicale è stata supervisionata da Shune, Chris Nolan e Dibla con la partecipazione di altri nomi eccellenti alle produzioni: Charlie Charles, Sick Luke, Night Skinny, Zef, Daves.

La Divina Commedia Tour

Tedua ha annunciato anche una serie di nuovi appuntamenti live estivi: La Divina Commedia Summer Tour, subito dopo aver annunciato il SOLD OUT della data zero di Jesolo e due nuovi appuntamenti live nei palazzetti de La Divina Commedia Tour: la seconda data a Roma l’8 novembre 2023 al Palazzo dello Sport, e la quarta data a Milano il 13 dicembre 2023 al Mediolanum Forum.

Le date del tour autunnale hanno registrato 6 sold out, tra cui le tre date al Mediolanum Forum di Milano, e rappresentano un importante traguardo per la sua prima tournée nei palazzetti. Al momento dell’annuncio del tour, le date erano tre. Ora, in pochissimo tempo, Tedua ha quadruplicato gli appuntamenti, grazie a una potentissima fanbase che ha atteso instancabile il suo ritorno live dopo le sue ultime date da headiner che risalgono a più di quattro anni fa.

I biglietti sono in vendita su livenation.it, ticketone.it, ticketmaster.it e vivaticket.it

TEDUA SUMMER TOUR – CALENDARIO DATE

Venerdì 28 Luglio 2023 | Rimini @ Rimini Beach Arena – Poker Summer Festival

Domenica 13 agosto 2023 | Ascoli Piceno @ Arena Squarcia – Ascoli Summer Festival

Martedì 15 agosto 2023 | Santa Cesarea Terme (LE) @ Salento Arena – Sottosopra Off

Mercoledì 16 agosto 2023 | Arbatax @ Rocce Rosse – Arabax Music Festival 2023

Venerdì 18 Agosto 2023 | Catania @ Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

Domenica 20 agosto 2023 | Palermo @ Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Festival

LA DIVINA COMMEDIA TOUR – CALENDARIO DATE

Sabato 28 ottobre 2023 | Jesolo, Palazzo del Turismo – DATA ZERO SOLD OUT

Sabato 04 novembre 2023 | Firenze, Mandela Forum

Mercoledì 08 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport

Giovedì 09 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 11 novembre 2023 | Genova, Stadium – SOLD OUT

Lunedì 13 novembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Lunedì 04 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 05 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 08 dicembre 2023 | Bologna, Unipol Arena

Domenica 10 dicembre 2023 | Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

Martedì 12 dicembre 2023 | Torino, Pala Alpitour

Mercoledì 13 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia