Rui Hachimura, cestista grazie a Slam Dunk

Esistono personaggi fittizi che ispirano vite vere. Perché, del resto, dalla fantasia possono venir fuori storie molto reali, storie che oggigiorno fanno la fortuna di chi ama lo sport e la vita in generale. Quella di Rui Hachimura è senza dubbio una di queste, dato che parliamo di un cestista giapponese che sta facendo faville nei Los Angeles Lakers, una delle franchigie storiche della NBA, il campionato di basket per eccellenza.

Nato 25 anni fa in quel di Toyama, Hachimura è stato il primo giocatore di basket giapponese scelto nel draft NBA, il processo di selezione dei principali talenti che ha luogo prima di ogni nuova stagione. Attualmente impegnato nei playoff, il momento più impegnativo della stagione, l’ala asiatica di 2 metri e 3 centimetri è uno dei giocatori che più di ogni altro sta sorprendendo nel campionato statunitense.

Di padre beninese e madre nipponica, Hachimura è arrivato però al basket grazie a un manga, il notissimo Slam Dunk, opera di Takehiko Inoue, uscito negli anni 90 nell’arcipelago giapponese. Dopo aver praticato diversi sport, tra i quali il baseball, Hachimura ha poi deciso di aver scelto tra tutti quello della palla a spicchi per via proprio di quest’opera grafica che tanto amava.

Di padre beninese e madre nipponica, Hachimura è arrivato però al basket grazie a un manga, il notissimo Slam Dunk, opera di Takehiko Inoue, uscito negli anni 90 nell'arcipelago giapponese. Dopo aver praticato diversi sport, tra i quali il baseball, Hachimura ha poi deciso di aver scelto tra tutti quello della palla a spicchi per via proprio di quest'opera grafica che tanto amava.

In un'epoca nella quale i videogiochi e le avventure grafiche sono così di moda, una testimonianza del genere è senza dubbio interessante: è singolare il fatto di come i moderni prodotti di intrattenimento possano addirittura essere influenti nella presa di decisioni che cambiano la vita.

Hachimura, dal canto suo, vera e propria stella dello show della pallacanestro, ha preso ispirazione dal personaggio principale di Slam Dunk, l’eccentrico Hanamichi Sakuragi, per diventare quel che è attualmente, ossia uno dei giocatori più importanti nelle rotazioni dei Lakers, i quali adesso puntano a stupire nei playoff NBA dopo aver trovato l’accesso in modo rocambolesco attraverso la formula del play-in, ossia lo spareggio. Capace di segnare fino a 29 punti in una sola partita, il cestista nipponico è stato anche elogiato dal grande LeBron James, il più prolifico marcatore di sempre di tutto il circuito del basket nordamericano. La sua solidità fisica e la sua mobilità importante, oltre all’abilità nel segnare canestri in svariati modi, fanno di Hachimura un atleta riconosciuto e affidabile.

Venuto fuori dai campetti di periferia giapponesi, Rui è ormai da tempo perfettamente integrato negli USA. Nella grande America lo sportivo ha deciso di seguire e dar vita praticamente al suo sogno, ossia quello di diventare uno dei cestisti più rilevanti di tutti i tempi. Non c’è dubbio che il suo percorso possa farlo puntare a grandi traguardi. Il tutto grazie ad un’avventura grafica, o meglio grazie a una storia di fantasia che gli ha permesso di spiegare le ali e volare altissimo fino ad un canestro