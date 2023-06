Spirit de Milan: Appuntamenti dal 28 Giugno al 2 Luglio

Nuovi appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN, la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO

Alle 19.30 – CRISTAL MILONGA, TANGO TRIO AL AIRE LIBRE con PAOLA FERNANDEZ DELL’ERBA: musica dal vivo per ballare con la fantastica interprete dalla voce argentina e penetrante Paola Fernandes Dell’Erba accompagnata da Hernan Fassa al piano e Vincenzo Albini al violino. La selezione musicale è di Tango Dj Manuele Marconi.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 29 GIUGNO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

VENERDÌ 30 GIUGNO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 1 LUGLIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con HOT CRYSTAL RHYTHMAKERS: una formazione di giovani all stars suonerà brani dei Rhythmakers, la cui formazione degli anni ’30 vide artisti come Henry Red Allena, Eddie Condon, Gene Krupa, Fats Waller, Tommy Dorsey, Pee Wee Russell e Zutty Singleton. A seguire Swing Dj set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 2 LUGLIO

Alle 22.00 – concerto di MUD PIE: musicisti con percorsi e sonorità differenti propongono musica blues influenzata dall’elettronica, dall’Africa, dal jazz, dal rock, dall’Europa.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

