Il Parco Tittoni si trasforma in cinema all’aperto e ospita il primo appuntamento del Summer Tour di MATERIA VIVA,

docufilm prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Tra i protagonisti del docufilm, nato con l’obiettivo di sensibilizzare gli italiani sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e dei RAEE, ci sono Susan Sarandon, Shailene Woodley, Carlo Conti, Francesco Arca, Sonia Peronaci, Federica Pellegrini, Alessandro Del Piero, Irene Grandi, Tormento, Jago, Vittorio Sgarbi, Francesca Fialdini, Marcello Ascani e molti altri ancora.

Martedì 4 luglio 2023, dalle ore 19.30, i cancelli del Parco si apriranno per un appuntamento unico: street food e luci soffuse faranno da cornice al panel di presentazione del docufilm, previsto per le 21.00, al quale parteciperanno i creatori del progetto e due talent d’eccezione della pellicola: il noto rapper Tormento e Mattia Teruzzi, scienziato ambientale di Monza.

A seguire, alle 21:30, la proiezione di MATERIA VIVA.

L’evento sarà anche l’occasione per una challenge sulla sostenibilità con l’obiettivo di stimolare il corretto conferimento dei RAEE e dei Rifiuti di Pile e Accumulatori così da garantirne un corretto riciclo e dare alle persone un’opportunità in più per fare del bene all’ambiente.

Erion WEEE ed Erion Energy, in collaborazione con il Comune di Desio e Gelsia Ambiente S.r.l., invitano, infatti, la cittadinanza a portare all’evento i propri piccoli RAEE e le pile esauste e a consegnarli per ricevere, in premio, un voucher per una bevanda.

In prossimità del palco, infatti, sarà presente un punto di raccolta dove sarà possibile conferire tutte le piccole (fino a 50 cm) apparecchiature e le pile da buttare.

“Siamo felici di portare sul territorio questo importante progetto e di metterlo a disposizione di tutti gratuitamente. Andare nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di ritrovo ci permette di incontrare i cittadini, con una modalità semplice, per spiegare l’importanza che i singoli gesti quotidiani hanno nella tutela dell’ambiente e promuovere la transizione verso un’economia sempre più circolare.

Siamo felici che il Summer Tour di Materia Viva abbia avvio proprio nella bellissima cornice di Parco Tittoni.

Ringraziamo anche il Comune di Desio e Gelsia Ambiente per la collaborazione che ha reso possibile questa iniziativa speciale, che speriamo possa rappresentare il connubio perfetto tra divertimento e impegno ambientale” – ha dichiarato Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE.

“Siamo molto felici di ospitare la prima tappa del Summer Tour di ‘Materia Viva’, un docufilm, unisce arte, cultura e ambiente: tre elementi che per noi di Parco Tittoni sono molto importanti e ai quali, da anni, prestiamo particolare attenzione. La possibilità di lavorare in sinergia con Erion, un’azienda che ha davvero a cuore l’ambiente; Gelsia, con cui c’è un’eccezionale collaborazione da tanto tempo, e con il Comune di Desio, è un valore aggiunto per Tittoni.

Inoltre, la meravigliosa cornice naturale del Parco ben si presta a questo evento che, alla parte artistica del docufilm, ne associa una di grande valenza sociale e ambientale come la raccolta dei RAEE e delle pile a fine vita.

Siamo, infine, molto orgogliosi del fatto che le due proiezioni del nostro programma 2023, siano declinate su temi green. Dopo ‘Materia Viva’, infatti, abbiamo in cartellone il Cinema a Pedali, una rassegna di cortometraggi che verrà riprodotta sul grande schermo grazie a uno speciale proiettore collegato a una bici e alimentato dall’energia generata dalla pedalata degli spettatori” – ha dichiarato Alessio Caccavale, Direttore Artistico di Parco Tittoni.

