Il Bagno nella Foresta nel parco del Castello di Miradolo

Tra gli alberi monumentali e il bosco di bambù giganti del parco del Castello di Miradolo, si possono sperimentare i benefici di un’immersione in natura scoprendo gli effetti della vicinanza degli alberi sulla salute attraverso pratiche esperienziali

La “Forest Bathing” agisce sulla salute fisica e sociale migliorando la connessione con la natura, le relazioni interpersonali e la coesione sociale. È una pratica nata in Giappone, diffusa dagli anni Ottanta e fa parte di un programma sanitario nazionale istituito per ridurre i livelli di stress della popolazione. Prende il nome di “Shinrin-yoku” che in italiano significa “godere a pieno dei benefici dell’atmosfera forestale” (lavarsi, rigenerarsi, rilassarsi). Un “bagno nella foresta” per entrare dolcemente in natura ed aprirsi ai suoi suoni, profumi, colori ed alle sensazioni piacevoli che questi creano dentro di noi: un’esperienza immersiva nel verde, positiva sia per la mente, sia per il corpo.

L’incontro è a cura di Fabio Castello, Counselor con formazione Gestalt Bodywork – Istruttore CSEN di Forest Bathing/Performer. Dal 2020 promuove la Forest Bathing, conduce pratiche meditative e di benessere in natura e nei parchi cittadini e collinari di Torino.

INFO

Domenica 9 luglio, ore 10-16

Forest Bathing nel Parco

Costo: 50 euro a persona, incluso light lunch.

Castello di Miradolo, via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (TO)

Prenotazione obbligatoria: 0121 502761 prenotazioni@fondazionecosso. it

www.fondazionecosso.com

