Sabato 10 giugno, a Villa Scheibler, nel cuore del Municipio 8, si terrà il primo appuntamento di “Salute in Comune”

L’iniziativa è dedicata alla promozione della salute e dei corretti stili di vita attraverso laboratori, giochi, approfondimenti e attività che vedranno il coinvolgimento di cittadini, cittadine e associazioni del territorio.

Diverse le attività previste: a partire dalle 8.30, presso la casa delle Associazioni che ha sede a villa Scheibler, Avis Milano metterà a disposizione un’unità mobile per fornire informazioni sulla donazione di sangue e per effettuare visite e prelievi; alle 10 partirà una passeggiata storica alla scoperta di Quarto Uglerio e della vecchia Musocco; alle 11 e alle 16 sarà la volta delle visite guidate, a cura della Lipu e di Fondazione Carlo Perini/Vecchi amici di Quarto, di Villa Scheibler.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, apriranno gli stand e ci sarà l’avvio dei laboratori, a cura di diverse associazioni: dal truccabimbi, alle esibizioni sportive, dalle degustazioni alle prove libere di sport come pallavolo e kickboxing, dagli spettacoli teatrali a quelli musicali.

Alle attività ricreative e di socialità si affiancheranno quelle informative: ci saranno stand sulle apnee del sonno, sulla rete alzheimer cittadina, sulle dipendenze da gioco d’azzardo, sui servizi e i progetti attinenti alla salute mentale, sulla diagnosi e la gestione del diabete, sul decadimento cognitivo, sul primo soccorso e molto altro, con l’idea che l’attenzione verso la salute e l’eventuale presa in carico debbano essere complessive e riguardare tutti gli aspetti della vita di una persona, a 360 gradi.

Programma completo

Villa Schleibler si trova in via Felice Orsini 21 ed è raggiungibile con i mezzi pubblici (linea 57 fermata via Satta angolo via Lessona; linea 40 fermata via Amoretti angolo Lessona, passante ferroviario fermata Quarto Oggiaro e con la M3 – fermata Affori Nord).

