Un viaggio in sei puntate per raccontare, insieme a tanti amici, militanti e testimonial,

come si è passati da un’unica manifestazione – quella del 2 luglio 1994 a Roma – all’onda di orgoglio che ogni anno colora l’Italia con oltre 50 eventi da Nord a Sud.

Il 2 luglio 1994 ventimila persone invadono Roma per partecipare al primo Pride italiano.

La politica fa polemica, la Chiesa protesta, ma è un successo. Che da allora non ha fatto che crescere.

Nell’anno in cui si celebra il 30° Pride, Vladimir Luxuria, storica attivista LGBTQ+, che ha organizzato e vissuto quella e tante altre manifestazioni, intraprende un viaggio in 6 puntate per raccontarne la storia dal suo punto di vista, nel podcast “IL PRIDE SECONDO LUXURIA – TRENT’ANNI DI LOTTA PER L’UGUAGLIANZA”, disponibile dal 6 giugno su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

“Il Pride è una delle manifestazioni più partecipate e più diffuse in Italia: nel 1994 in Italia ce ne fu una sola a Roma, quest’anno l’Onda Pride si avvicina ai 50 eventi” – racconta Vladimir Luxuria – “Cosa ci spinse, in una stanza del Circolo di cultura omosessuale “Mario Mieli”, a proporre il primo Pride 30 anni fa? E cosa c’entra, in tutto questo, la mia adolescenza a Foggia? Quali gli ostacoli e le paure da superare nella sua organizzazione? Ve ne parlo insieme a tanti amici che hanno dato voce alle nostre battaglie”.

I temi del podcast saranno protagonisti a La Repubblica delle Idee a Bologna, con un dialogo tra Vladimir Luxuria e Carlotta Vagnoli, domenica 11 giugno alle ore 20.50 (Arena del Sole Cortile interno Officina Repubblica).

“Il Pride secondo Luxuria – trent’anni di lotta per l’uguaglianza” è un podcast di Vladimir Luxuria, prodotto da OnePodcast.

Disponibile dal 6 giugno con le prime due puntate su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).

Link al podcast: https://open.spotify.com/show/3Ac9A58ir0V06gve0mY9di

