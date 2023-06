Al via la sesta edizione del CharityDerby, la partita di beneficenza che si terrà mercoledì 7 giugno allo stadio di San Siro organizzata dall’Associazione “In campo con il Cuore”

Un evento che permette di fare del bene, realizzando il sogno di qualunque amante del calcio: quello di giocare una partita sotto i riflettori del Meazza.

La selezione dei giocatori avviene tramite una campagna di aste benefiche disponibili su CharityStars, partner ufficiale dell’evento. Saranno trenta i fortunati giocatori, provenienti da tutto il mondo, a scendere in campo nella “scala del calcio” (11 titolari e 4 riserve per ciascuna squadra): indosseranno i colori delle due squadre storiche meneghine provando le emozioni al cardiopalma del giorno della partita, come veri professionisti.

Le squadre, inoltre, saranno guidate da due commissari tecnici d’eccezione, nonché vecchie glorie del calcio italiano: Angelo Carbone, che guiderà la squadra rossonera, ed Evaristo Beccalossi, che guiderà la squadra nerazzurra.

L’iniziativa è promossa anche dalla Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi, che ha anche il ruolo di Presidente Onoraria dell’Associazione, e ha il patronato del CONI Lombardia.

“Diffondere la cultura della cardio protezione e dotare i luoghi pubblici di defibrillatori in grado di salvare vite è molto importante – ha detto Elena Buscemi, Presidente Consiglio Comunale –. Ringrazio l’associazione In campo con il Cuore per il grande impegno di questi anni, che ha permesso di mettere in sicurezza parchi e luoghi di servizio pubblico”.

I fondi raccolti con il CharityDerby 2023 sosterranno la donazione di defibrillatori per le sezioni della Polizia stradale di Milano e di un defibrillatore telecontrollato per il Parco di Trenno, per la tutela di cittadini e visitatori.

