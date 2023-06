Aka 7even: “Rock’n’ Roll” “, il nuovo singolo

Estate significa essere liberi ma anche cogliere nuove opportunità al volo perché non sai quando ti capiteranno di nuovo.

AKA 7EVEN non è disposto a lasciarsele scappare e da venerdì 9 giugno torna in radio e in digitale con “ROCK’N’ROLL”, il suo nuovo singolo, disponibile da oggi in pre-save e pre-add al link https://Columbia.lnk.to/rocknroll.

Dopo averci fatto ballare l’anno scorso con “TOCA” insieme a Guè, anche quest’anno non poteva mancare il nome di Aka 7even tra i protagonisti dell’estate italiana: il sound coinvolgente di “Rock’n’roll” che ci raggiungerà e ci farà è la colonna sonora di due vite che si incrociano.

Coincidenza o destino non importa, quello che sappiamo è che il momento da vivere è qui ed ora.

“Rock ’n’ Roll” – prodotta da Max Kle1nz (Cosmophonix) e CanovA – mostra ancora una volta un altro lato dell’artista, diverso da quello dell’ultimo singolo “Non piove più” (Columbia Records/Sony Music Italy; disponibile al link https://bit.ly/3XYrQPs).

