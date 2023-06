Nuova puntata del programma di interviste cult condotto da Peter Gomez sul Nove: venerdì 30 giugno alle 22:45 “La Confessione” ospita l’attore comico Enrico Bertolino

“Il 27 giugno 1980, quando accadde la strage di Ustica io stavo facendo il militare in una base Nato: quella notte ci mandarono tutti via, ma il perché lo scoprii solo due giorni dopo“. Così Bertolino ha raccontato di quando era controllore di volo al monte Venda, vicino a Vo’ Euganeo. “In un’intervista lei ha raccontato: ‘Ricordo che a quel punto hanno spento tutti i radar e ci hanno mandato via’. Ce lo racconta bene?“, ha chiesto il conduttore. “La base logistica era ad Abano Terme… ma io sono finito in una base operativa sottoterra, forse grazie alla raccomandazione che mio padre aveva ottenuto con la pianta…“, ha detto il comico.

“Cioè sua padre aveva cercato una raccomandazione?“, ha domandato incuriosito Gomez. “Sì sì. Ha mandato una pianta a un maresciallo, allora si usava così, ma deve avergli mandato un cespuglio, un bonsai, visto che sono finito al monte Venda – ha spiegato l’attore -. Il monte Venda è una montagnetta sui Colli Euganei, dove c’è un tunnel tutto coperto da amianto. Io l’ho saputo solo alla fine. Molti sergenti ci hanno lasciato le penne. Lì sotto io facevo il CDA, Controllo difesa aerea, l’anno in cui i controllori di volo si sono smilitarizzati. – ha proseguito Bertolino -.

Noi facevamo turni anche notturni a queste macchine, a questi radar meravigliosi dove isolavamo delle tracce, le seguivamo e poi a un certo punto si lasciavano alla base successiva. E io non so come, ho visto che a un certo punto hanno detto: ‘Basta, basta, stasera siamo a posto, si deve fare un’esercitazione’. Siamo andati tutti a dormire e per noi era una festa. Poi ho saputo due giorni dopo cosa era successo. Un po’ di inquietudine c’è...“, ha concluso Bertolino.

La Confessione

