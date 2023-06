Il dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI si esibisce dal vivo con SUMMER TOUR 2023 nei più prestigiosi locali e club del mondo.

Sabato 1 luglio JOE T VANNELLI sarà protagonista dell’inaugurazione del Tantra di Playa d’en Bossa a Ibiza, storico locale in cui si sono esibiti, tra gli altri, Martinez Brothers, Joseph Capriati, Maceo Plex e Bob Sinclair, oggi completamene ristrutturato e rinnovato con un nuovo concept e sound system in linea con i più noti locali della Isla Blanca.

JOE T VANNELLI sarà headliner-resident del giovedì, con un calendario fitto di date.

Il 25, 26 e 27 luglio, inoltre, porterà al Tantra la sua Masterclass per DJ, proseguendo così la formazione per aspiranti DJ iniziata in occasione della Milano Music Week 2022 al Sound Faktory, l’hub milanese di 700 metri quadri con 10 uffici in cui i professionisti della musica lavorano e producono artisti, in cui ha forgiato nuovi DJ, oggi impegnati in diversi locali in Italia.

Quella al Tantra sarà una Masterclass unica nel suo genere, con tre giorni di corsi di mixaggio nella patria della musica dance mondiale.

Progetto di successo che coinvolge appassionati di tutte le età, la Masterclass per DJ sarà un percorso di apprendimento pratico e immersivo che, attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie per DJ, fornirà ai partecipanti le competenze necessarie per esibirsi in consolle.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.soundfaktoryofficial.com/dj-academy/ oppure scrivere a info@soundfaktoryofficial.com o telefonare al 333 3378170.

Queste le prossime date del SUMMER TOUR 2023:

1 luglio – TANTRA – IBIZA (Spagna) – Opening party

5 luglio – LA DOLCE VITA – SHARM EL SHEIKH (Egitto)

14 luglio – KURUMA GARDEN – MONDRAGONE (CE)

20 luglio – TANTRA – IBIZA (Spagna)

27 luglio – TANTRA – IBIZA (Spagna)

29 luglio – LE CAVE – BRUSNENGO (BI)

30 luglio – LUNA BEACH – PORTO PINO (CI)

3 agosto – TANTRA – IBIZA (Spagna)

10 agosto – TORRE SAN VITO (PZ)

11 agosto – BALAMONDO FESTIVAL – RIMINI

13 agosto – OPEN SPACE EVENTS – CORFÙ (Grecia)

14 agosto – GLEE – PORTO GARIBALDI (FE)

15 agosto – BAHIA BEACH CLUB – GIULIANOVA (TE)

17 agosto – TANTRA – IBIZA (Spagna)

24 agosto – SOQQUADRO BEACH – CETRARO (CS)

29 agosto – HOTEL DANIELI – VENEZIA – VARIETY PARTY in occasione del MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

È in radio e disponibile in digitale “CIAO MARE AMORE” (Ego Music), il brano realizzato insieme al musicista romagnolo Mirko Casadei per celebrare i 50 anni di “CIAO MARE”, uno dei più grandi successi del “re del liscio” Raoul Casadei, presentato in occasione Festivalbar 1973. È online il video del brano: https://youtu.be/Y5F9ITIkda4.

www.joetvannelli.com

www.instagram.com/joetvannelli/ – www.facebook.com/joetvannelliofficial www.youtube.com/channel/UCrSh8D5DkJa0CWSn1s3WLuQ

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia