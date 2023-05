Da venerdì 19 maggio sarà in radio e disponibile in digitale “Napoli-Bahia”, il nuovo brano di Mario Venuti

feat. Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos (etichetta Microclima, distribuzione Artist First).

Il singolo, che anticipa il suo nuovo progetto discografico in uscita in autunno, è composto da Mario Venuti e scritto dallo stesso Venuti insieme a Kaballà, mentre le barre rap sono del rapper napoletano Lucariello. La produzione artistica è a cura di Tony Canto.

«Due città distanti ma unite dal destino di essere città simbolo – afferma Mario Venuti – Entrambe sono il marchio di un’identità nazionale, hanno espresso i codici culturali riconosciuti nel mondo e che identificano Italia e Brasile. La musica, la religiosità, la passione calcistica, un popolo allegro e dolente. Due città ricche di bellezza e contraddizioni. In questo gioco tra due mondi ho voluto con me Lucariello che rappa in napoletano stretto, Fabiana Martone voce dei Nu Genea e il percussionista cantante bahiano Neney Santos, per un viaggio ideale tra due culture»

Il brano con un sound e un ritmo travolgenti trasporta chi lo ascolta dall’altra dell’Oceano ma, allo stesso tempo, anche nel capoluogo campano, in un incrocio di culture – quella brasiliana e quella partenopea – che hanno in comune l’intensità del vivere, la passione, una rotta che inevitabilmente parte e arriva dal mare.

Il racconto di un sogno che è un inno alla jeu de vivre dove Maradona e Pelè possono giocare insieme e dove la musica è parte integrante della quotidianità di tutti.

In estate saranno tante le occasioni per ascoltare dal vivo l’artista che proporrà i suoi più grandi successi (calendario in aggiornamento):

4 giugno – Vittoria (RG), ospite di “La musica della madre terra“

23 giugno – Saluber Arena di Bedizzole (BS), ospite di Massimo Coppola “Io vivo come te“

24 giugno – Teatro Dell’Orecchione di Verona, ospite di Massimo Coppola “Io vivo come te“

30 giugno – Catania, “Marranzano World Festival”

27 luglio – Chiaramonte Gulfi (RG), ospite di “La musica della madre terra“

28 luglio – Santa Venerina (CT), “MONK Jazz Festival”

13 agosto – Villaggio Baia di Manaccora, anfiteatro interno, Peschici (FG)

17 agosto – Alghero (SS), “Jazz Alguer”

7 settembre – Marina Piccola di Vieste (FG)

https://www.instagram.com/mariovenuti https://www.facebook.com/mariovenutiofficial

www.tiktok.com/@mariovenutiofficial

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia