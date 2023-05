LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva il 24 maggio al DG Martini® di Milano,

in collaborazione con DOLCE&GABBANA, con ospite speciale EDWARD ENNINFUL, Editor in Chief di British Vogue e European Editorial Director di Vogue, vincitore del British Fashion Awards for Leader of Change 2021, il cui nuovo libro “A Visible Man” è in uscita in Italia il 23 maggio per Baldini+Castoldi.

L’appuntamento ha inizio alle ore 19.00. Edward Enninful dialogherà con Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, e Luke Leitch, autore e giornalista di moda.

Edward Enninful, Direttore di British Vogue dal 2017, campione dell’inclusione da sempre, si è imposto a livello mondiale fra i più importanti artefici del cambiamento nel mondo del fashion e con “A Visible Man” ha ripercorso questo viaggio sorprendente.

Grazie al suo estro e alla sua capacità di precorrere i tempi, ha creato una moda inclusiva e sulle copertine di Vogue sono comparse figure nuove, operatori del primo soccorso, anziani, attivisti per i diritti civili, stilisti e fotografi capaci di mutare le prospettive e ampliare il ventaglio delle possibilità concesse alla moda.

L’incontro sarà impreziosito dalla proiezione di estratti del film di Alec Maxwell, marito di Enninful, per KLOSS films, che vede tra i protagonisti Kate Moss, Gemma Chan, Sienna Miller e molti altri personaggi famosi che interpretano un passaggio del libro “A Visible Man”.

La serata si conclude con il concerto della pianista olandese Gile Bae.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ingresso gratuito su prenotazione www.eventbrite.it/e/biglietti-edward-enninful-un-uomo-visibile-622505088477?aff=ebdsoporgprofile

Altri articoli di Libri su Dietro La Notizia