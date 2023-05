Rimedi naturali contro dolori articolari

Il dolore alle articolazioni spesso diventa parte integrante della quotidianità di tantissime persone, al punto da rendere difficile svolgere attività ordinarie e impedire di dormire bene la notte.

Il dolore al gomito

Il dolore al gomito interessa uomini e donne di ogni età e spesso si manifesta in concomitanza con impotenza funzionale e gonfiore, in alcuni casi anche formicolio ad anulare e mignolo, complicando i comuni gesti giornalieri. Il cosiddetto gomito del tennista si concentra sulla parte destra, mentre quello del golfista su quella interna.

Indossare una gomitiera per il dolore al gomito

Le cause più frequenti del dolore al gomito sono l’epicondilite, un’infiammazione dei muscoli che hanno il compito di far estendere o piegare dita e polso, l’epitrocleite, ma anche artrosi, borsite, tendinite, artrite, artrite reumatoide e tanto altro.

Quando si avverte dolore ai gomiti, come nel caso dell’epicondilite, l’uso della gomitiera Spikenergy per 6/9 ore al giorno contrasta il dolore e l’infiammazione.

Cosa fare per ridurre dolore alle articolazioni

Per ridurre il dolore alle articolazioni esistono dei rimedi ai quali tutti possiamo ricorrere senza necessariamente dover ricorrere all’assunzione di medicinali. In questo articolo elencheremo insieme i vari rimedi per stare meglio nel tempo. Scopriamo insieme quali sono.

Valutare se sussistano allergie

Forse non tutti ne sono a conoscenza, tuttavia, spesso l’infiammazione cronica è causata dalle allergie che hanno ripercussione sui dolori articolari, i quali compromettono la sana conduzione della quotidianità rendendo difficili da svolgere attività anche semplici.

La prima cosa da fare è dunque eseguire dei test allergici per comprendere se il dolore acuto o cronico dipendono da questo fattore.

Assumere gli alimenti infiammatori con il contagocce

A causare dolore alle articolazioni talvolta contribuisce anche la nostra alimentazione. Infatti, esistono dei cibi che influiscono negativamente come i latticini, il glutine, il frumento, gli zuccheri, gli alcolici, i grassi idrogenati e i dolcificanti artificiali.

Eliminare tutti gli alimenti infiammatori potrebbe essere complicato, ma non impossibile. Tuttavia non serve farlo in maniera radicale.

È necessario però leggere sempre le etichette di ciò che acquistiamo già confezionato e soprattutto, limitare l’assunzione favorendo invece il consumo di frutta e verdura di stagione.

Infine, se non riusciamo a eliminare del tutto il consumo di carni rosse, limitiamolo a una o due volte alla settimana.

Consumare più cibi antinfiammatori

Abbiamo già accennato alla necessità consumare pochi alimenti infiammatori, ora non ci resta che incrementare il consumo di quelli antinfiammatori: ad esempio, è consigliato mangiare alimenti contenenti Omega-3, ovvero grassi buoni, che si trovano in cibi come aglio, mirtilli, cipolle, noci, limone e sedano.

È basilare assumere verdura colorata, fresca e di stagione quotidianamente, poiché fonte di sali minerali, antiossidanti e vitamine, necessari per costruire e riparare i tessuti organici.

Tra gli antidolorifici naturali abbiamo invece zenzero e curcuma: l’aggiunta di spezie alle pietanze, anche in succhi di frutta e centrifugati, è un vero toccasana, soprattutto a discapito del sale, del quale dovremmo limitare l’utilizzo.

Praticare regolare attività sportiva

A favorire la comparsa del dolore alle articolazioni è spesso la postura: l’eccessiva sedentarietà e la scarsa attività fisica sono causa di infiammazioni muscolari e articolari.

Non serve diventare agonisti, ma è sufficiente fare lunghe camminate, praticare ginnastica dolce, pilates e soprattutto yoga. In particolare quest’ultimo è un vero elisir per le nostre articolazioni.

Contrastando rigidità e immobilità, praticando yoga da un lato rafforzeremo i muscoli che sorreggono le articolazioni, mentre dall’altro impareremo a muoverci in maniera più fluida anche mentre svolgiamo le attività più semplici.

Assumere integratori alimentari se necessario

Per contrastare infiammazione e dolore alle articolazioni potremmo assumere un integratore alimentare naturale di qualità.

Gli integratori spesso sono degli ottimi coadiuvanti durante le terapie farmacologiche: in questi casi, tuttavia, il consiglio è di consultare preventivamente il medico curante per eludere potenziali interazioni tra medicinali e integratori.

