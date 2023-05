Martedì 6 giugno Nik’s & Co, cocktail bar con cucina tra i più innovativi e dinamici di Milano, diventerà il palcoscenico di un gemellaggio d’eccezione: quello con Handshake, il celebre speakeasy messicano in undicesima posizione nella classifica dei 50 migliori bar del mondo.

Un’occasione eccezionale per conoscere sia i proprietari di Handshake, Marcos Di Battista e Rodrigo Urraca, sia David Rocha, Barmanager, ospiti di Leo Sculli e del team di Nik’s & Co, capitanato da Marco Garavaglia, Bar Manager, e Paolo Bertin, Resident Chef.

La serata prevede due momenti di degustazione a numero chiuso (dalle 20:00 alle 21:30 e dalle 21:30 alle 23:00) per un massimo di dieci persone a slot: i partecipanti avranno così l’occasione di assaporare i quattro cocktail creati in esclusiva da David Rocha, e realizzati a quattro mani con Marco Garavaglia, abbinati a quattro tapas messicane rivisitate in chiave contemporanea dallo Chef Paolo Bertin, per un food paring perfetto. Partner dell’evento, Curado Tequila e GinRaw: selezionati dal portfolio di Vantguard, grazie alla creatività e alla maestria dei barmanager, questi due distillati trasformeranno ogni sorso in un’esperienza unica e appagante.

