Si intitola “Stupido Sexy Futuro” il nuovo album de Lo Stato Sociale,

in uscita oggi, venerdì 5 maggio, che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo disco.

In pre-order nei formati CD e vinile e pre-save al link https://lostatosociale.lnk.to/stupidosexyfuturo, la band torna senza aver paura di dire ciò che pensa e lo fa nel miglior modo possibile: scrivendo insieme canzoni che affondano le radici nella loro storia e in un passato che ha plasmato il presente, con uno sguardo teso e attento al futuro.

L’uscita del nuovo album non poteva non essere accompagnata che da una folle operazione in pieno stile Stato Sociale: ieri, giovedì 4 maggio, i regaz erano in giro per le strade di Milano nei panni di rider per consegnare a domicilio, ai fan che si sono prenotati attraverso la piattaforma https://www.lostatosociale.net/stupido-sexy-futuro-a-casa-tua/, un brano suonato in anteprima tratto dal nuovo disco.

Questa la tracklist completa del disco e tutte le collaborazioni presenti al suo interno:

1. “La musica degli sfigati” feat. Management (prod. Andrea “Sollo” Sologni)

2. “Anche i ricchi muoiono” (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli)

3. “Ops l’ho detto” feat. CIMINI, Drefgold (prod. Simon Says)

4. “Pompa il debito” (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli)

5. “Per farti ridere di me” feat. Mobrici (prod. Andrea Appino)

6. “Vita di m3rda 4ever” (prod. Andrea “Sollo” Sologni)

7. “Tutti i miei amici” (prod. Andrea “Sollo” Sologni)

8. “Senza di noi” (prod. Andrea “Sollo” Sologni)

9. “Che Benessere!?” feat. Naska (prod Fabio Gargiulo, Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli)

10. “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi (prod Niccolò Carnesi, Andrea “Sollo” Sologni)

11. “Filastrocca per un disco” (prod Stefano Maggiore, Matteo Costa Romagnoli, Fabio Gargiulo)

Presto la band annuncerà un lungo tour estivo, anticipato giovedì 11 maggio da quella che non sarà l’unica tappa europea, all’O2 Academy Islington di Londra

Info e biglietti su: https://www.lostatosociale.net

