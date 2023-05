Time in Jazz: al via mercoledì 10 maggio su Vivaticket

la prevendita dei biglietti per il concerto di Malika Ayane a L’Agnata

Al via mercoledì 10 maggio (alle ore 10) su Vivaticket la prevendita dei biglietti per uno degli eventi immancabili e più attesi di ogni edizione del festival Time in Jazz, in programma dall’8 al 16 agosto a Berchidda (Ss) e negli altri quindici centri del nord Sardegna coinvolti quest’anno: il concerto a L’Agnata, la tenuta nei pressi di Tempio Pausania che fu la dimora in Sardegna di Fabrizio De André, oggi rinomato boutique hotel immerso nella natura.

Protagonista, anche stavolta, una voce femminile, Malika Ayane, che il 9 agosto aggiungerà la sua firma a quella degli artisti che l’hanno preceduta negli anni passati in questo omaggio, sempre speciale e affollatissimo di pubblico, all’indimenticabile cantautore genovese: Danilo Rea, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Gian Maria Testa, Ornella Vanoni, Morgan, Teresa De Sio, Cristiano De André e Tosca, tra gli altri.

Il concerto di Malika Ayane, con inizio alle 18, è presentato da Time in Jazz con il sostegno di Bibanca. Biglietti a 25 euro in prevendita su Vivaticket, dove è possibile acquistare anche gli abbonamenti per l’ingresso alle cinque serate del festival in programma a Berchidda dall’11 al 15 agosto: 110 euro il prezzo intero, ridotto a 100 (le riduzioni sono valide per gli spettatori sopra i 65 anni e per quelli sotto i 26).

I biglietti per le singole serate verranno posti in prevendita prossimamente, mentre l’ingresso sarà gratuito, come sempre, per tutti i concerti “in decentramento”, a eccezione, appunto, di quello di Malika Ayane a L’Agnata.

Per informazioni, la segreteria di Time in Jazz risponde al numero 320 38 74 963 e all’indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it . Aggiornamenti e altre notizie sul festival sono disponibili sui canali social Facebook, Instagram, Tw itter e Telegram e sul sito www.timeinjazz.it.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia