Samara Joy ha annunciato l’uscita di Linger Awhile,

una versione ampliata del suo album vincitore del GRAMMY®, arricchita di b-side mai ascoltate prima e arrangiamenti alternativi.

Musica nuova di zecca e brani ormai noti ai fan come “Guess Who I Saw Today” e “Can’t Get Out Of This Mood”, che Samara ha eseguito all’inizio di quest’anno alla cerimonia di premiazione dei GRAMMY® poco prima di portare a casa ben due vittorie: Best Jazz Vocal Album (per Linger Awhile) e soprattutto l’ambitissimo riconoscimento come Best New Artist.

Nel rinverdire grandi canzoni e celebri standard portandoli ad un pubblico giovane grazie ad una irresistibile comunicativa, l’artista a 23 anni si sta rivelando una sensazionale vocalist, iniziando un percorso che permetterà di entrare nel novero di Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald e Billie Holiday, le grandi star che l’hanno preceduta incidendo per la storica etichetta Verve.

Linger Awhile non solo mette ben in mostra la voce senza tempo e la disinvoltura (fatto raro per un’artista tanto giovane) di Samara, ma riesce nell’intento di far conoscere questo repertorio ad un nuovo e vasto pubblico.



Linger Awhile (Deluxe Edition): la tracklist

Can’t Get Out of This Mood Guess Who I Saw Today Nostalgia Sweet Pumpkin Misty Social Call I’m Confessin’ Linger Awhile ‘Round Midnight Someone to Watch Over Me I Miss You So Sometimes Today Seems Like Yesterday I’m Gonna Lock My Heart (And Throw Away the Key) I’m Afraid (Of Loving You Too Much) Guess Who I Saw Today (nuova versione in trio) Can’t Get Out of This Mood (versione in duo con Gerald Clayton) Sweet Pumpkin (versione in duo con Gerald Clayton) Guess Who I Saw Today (versione in duo con Gerald Clayton)

