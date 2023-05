Il 22 maggio 2023 ricorrono i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni

e in tutto il Paese fioriscono gli eventi per celebrare quest’anno manzoniano, particolarmente in Lombardia e a Milano, città dello scrittore tra i più importanti della letteratura italiana.

Anche Bollate, a partire dal mese di maggio, celebrerà l’autore dei Promessi Sposi con due iniziative realizzate dalla Biblioteca comunale e dall’Ufficio Cultura, ma altri eventi a tema manzoniano, che verranno comunicati via via, ci accompagneranno per tutto l’anno, lungo il corso dei prossimi mesi.

La prima iniziativa si terrà venerdì 5 maggio alle ore 21 in biblioteca. Una data non casuale ma simbolica per la memoria manzoniana.

In scena, una lettura animata e arricchita dei Promessi Sposi, in collaborazione con Teatro Gost e Moviteatro APS – Spazio Teatro Rem, che con la loro interpretazione daranno vita ai personaggi del romanzo.

Ma la serata sarà arricchita da altri contributi che al momento non sveliamo.

Si prosegue, sabato 20 maggio con un itinerario nella Milano manzoniana, per ripercorrere le strade e visitare i luoghi incontrati da Renzo al suo arrivo in Milano, all’epoca piagata dalla peste e dalle rivolte popolari per il pane, ma anche per passeggiare nel quartiere di Alessandro Manzoni e visitare la sua casa a pochi passi da Piazza della Scala e Palazzo Marino.

Ecco il programma:

Ore 9,45 – ritrovo in stazione Bollate centro

Ore 9,55 – treno passante per Lodi – fermata Porta Venezia.

Arrivo a Porta Venezia e visita al cortile di Palazzo Luraschi, il cosiddetto palazzo dei Promessi Sposi; visita della chiesa di San Carlo al Lazzaretto e dell’ultimo nucleo di cellette rimasto integro di quello che fu il Lazzaretto in via San Gregorio.

Pausa pranzo libera

Ore 14 – visita guidata alla casa di Alessandro Manzoni in via Morone e dei dintorni di piazza San Fedele, con la chiesa omonima, frequentata dall’autore.

Costo dell’iniziativa per ciascun partecipante: 10 euro per la visita a casa Manzoni oltre i biglietti ferroviari.

Disponibilità: 25 posti

Per informazioni e prenotazioni:

Ufficio Cultura – telefono: 02 35.005.575;

email:cultura@ comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro La Notizia