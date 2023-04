Negli ultimi anni la tematica ambientale è divenuta preponderante, particolarmente importante visti i cambiamenti climatici repentini avvenuti nel recente passato. La coscienza collettiva è sempre più orientata verso atteggiamenti sostenibili, maggiormente rispettosi dell’ecosistema, dell’uomo e della natura.

Anche per questo la stragrande maggioranza dei cittadini italiani ha scelto, e sta scegliendo giorno dopo giorno, di assumere un comportamento più responsabile e oculato. Salvaguardare l’ambiente significa preservare il futuro, permettendo alle nuove generazioni di vivere in modo più sereno e salubre.

Tutto ciò si traduce, ogni giorno, in comportamenti che possono ottimizzare anche la gestione del lavoro domestico. Un discorso che coinvolge principalmente l’utilizzo degli elettrodomestici di cui tutte le famiglie fanno uso quotidianamente: lavastoviglie, lavatrice, forno e tanto altro ancora.

È possibile utilizzare questi elettrodomestici in modo sostenibile? La risposta è sicuramente affermativa. In questo articolo vedremo alcuni consigli utili per chi desidera utilizzare la propria lavatrice in modo efficiente, sostenibile e conveniente anche dal punto di vista dei costi.

Cosa significa utilizzare la lavatrice in modo sostenibile?

Innanzitutto, è bene chiarire cosa intendiamo quando parliamo di utilizzare la lavatrice in modo sostenibile. Questo elettrodomestico, uno dei più comuni e usati dalle famiglie italiane, rappresenta un vero e proprio salvavita per tutte le persone che non hanno modo di lavare i propri indumenti a mano. Ma, oltre ad essere estremamente comodo e pratico, questo elettrodomestico è anche e naturalmente utilizzato per evitare lo spreco di risorse.

Lavare gli indumenti con la lavatrice permette di ridurre la quantità di acqua utile all’igienizzazione dei capi, rispetto al classico lavaggio a mano. Si risparmia tempo, energia e risorse: ma come fare a risparmiare ulteriormente sui consumi, pur utilizzando la lavatrice?

L’uso sostenibile di questo elettrodomestico può garantire:

un notevole risparmio di energia ;

; la possibilità di risparmiare acqua ;

; una riduzione della quantità di detersivi , ammorbidenti e prodotti chimici utili;

, ammorbidenti e prodotti chimici utili; una durata maggiore della lavatrice

Nonostante possa sembrare complicato o impossibile usare in modo sostenibile la lavatrice, vista la vita frenetica e lo stress che noi tutti subiamo ogni giorno, c’è una buona notizia: basterà seguire dei piccoli consigli e cambiare le abitudini per imparare a usare in modo sostenibile questo elettrodomestico.

Le 5 regole fondamentali

Il consiglio numero uno per utilizzare in modo sostenibile la lavatrice è quello di scegliere, in fase di acquisto, un modello moderno. È bene valutare le caratteristiche tecniche del dispositivo, analizzando la classe energetica delle lavatrici in offerta in modo da coniugare il risparmio all’efficienza.

Di seguito i 5 comportamenti indispensabili per l’uso corretto (e sostenibile) della lavatrice:

scegliere anche i lavaggi ad alte temperature. Nonostante vi sia la credenza diffusa che il lavaggio ad alte temperature rappresenti uno spreco di risorse ed energie, occorre spezzare una lancia in favore di questi cicli di lavaggio. È assolutamente vero che il lavaggio ad alte temperature consuma molta energia, così come è vero che spesso bastano lavaggi a temperature più basse per igienizzare i capi. Nonostante ciò, a volte il lavaggio ad alte temperature può risultare utile per la salute della lavatrice. In particolare, per tenere pulito un oblò non occorrono prodotti chimici (anticalcare, deodoranti o disincrostanti), ma effettuare un lavaggio a vuoto (o al massimo con qualche straccio) ad alte temperature (tra i 90° e i 95°). Anche lo scarico e il cestello potranno trarre giovamento, venendo igienizzati al meglio senza l’esigenza di ulteriori additivi; scegliere il posto giusto per il detersivo. Molti credono che il detersivo sia efficace sempre, indipendentemente se viene inserito nel cestello o nel cassettino della lavatrice. Ciò è scorretto: anche la scelta del luogo in cui versare il detersivo ha una sua rilevanza. Inserirlo direttamente in oblò rappresenta un errore, in quanto il detersivo andrà via al primo risciacquo e, spesso, si ha la percezione che il prodotto utilizzato non sia sufficiente. Questo si traduce, quindi, in un’aggiunta di detersivo che è essa stessa un vero e proprio spreco. Pertanto, è importante scegliere il posto giusto per utilizzare al meglio la giusta dose di detersivo, ovvero nell’apposito cassettino della lavatrice; scegliere programmi di lavaggio differenti. Utilizzare sempre lo stesso programma impedisce alla lavatrice di sfruttare tutte le sue funzionalità. È preferibile selezionare il programma in base al tipo di tessuto, scegliendo quando possibile i programmi ECO; utilizzare anche programmi di durata lunga. Non bisogna credere che meno dura il programma di lavaggio, meno saranno i consumi. La realtà è diversa. Più durerà un programma, meno elettricità consumerà. Ciò perché il programma veloce avrà dei picchi di corrente molto alti rispetto ai programmi ECO, in quanto il programma veloce deve garantire ottimi risultati ma in tempi brevi; pulire il filtro. Questo elemento è fondamentale per il benessere della lavatrice. Occorre pulire il filtro ogni uno o due mesi, riducendo il rischio che si intasi.

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia