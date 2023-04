Purple Disco Machine è tornato ed è pronto per farci ballare per tutta l’estate!

È uscito in digitale ed entra oggi in rotazione radiofonica “SUBSTITUTION”, il nuovo irresistibile singolo del Dj/producer multiplatino e vincitore di un Grammy Award PURPLE DISCO MACHINE, in collaborazione con il Dj/producer francese da MILIARDI di stream KUNGS.

Online anche il videoclip ufficiale del brano (https://youtu.be/2jMq1_Sudeo), diretto da Swim Club, regista svedese noto per l’estetica tipica degli anni 80. Il video è stato girato a Marsiglia (Francia), città natale di Kungs.

I due artisti di fama internazionale, pilastri della disco music e del funk di oggi, si uniscono per la prima volta in questo brano, che contiene il campione dell’iconica hit “Big in Japan” di Alphaville del 1984, e che si preannuncia già essere una delle hit che ci faranno ballare tutta l’estate.

